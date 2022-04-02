/689698/التنظيم-والإدارة-يوافق-على-تنفيذ-قرارات-تكليف-183-كادر-طبي-بمحافظتي-أسيوط-والدقهلية

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، أنه تم الانتهاء من الموافقة على تنفيذ قرارات تكليف 103 كادر طبي للعمل بمديرية الشئون الصحية بمحافظة أسيوط، منهم 90 أخصائي طب أسنان، و 13 أخصائي علاج طبيعي، وذلك بموازنة المديرية للعام المالي الحالي.

وذكر بيان الجهاز أن تم الانتهاء أيضا من الموافقة على تكليف 80 أخصائي طب بشري بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية، وذلك بموازنة المديرية للعام المالي الحالي 2021/ 2022.

ويشمل التكليف خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمعاهد والمدارس والمراكز التي تعد أو تخرج أفراد هيئات التمريض والفنيين الصحيين وغيرهم من الفئات الطبية الفنية المساعدة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية، للعمل في الحكومة أو في وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والوحدات التابعة لها، أو المؤسسات العامة والوحدات التابعة لها، أو القطاع الخاص، وذلك لمدة سنتين، ويجوز تجديد التكليف لمدة أخرى مماثلة.

ويتم التكليف أو تجديده بناء على طلب الجهة الإدارية صاحبة الشأن ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون الصادر برقم 29 لسنة 1974، ويبت في موضوع التكليف في مدة أقصاها سنة من تاريخ التخرج، أو من انتهاء الفترة التدريبية.

انتهى