يورجن كلوب: محمد صلاح لا يستمر فى البقاء محبطًاً

/689697/يورجن-كلوب-محمد-صلاح-لا-يستمر-فى-البقاء-محبطا

صرح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي، عن وقف محمد صلاح لاعب الريدز عقب الإخفاق في التأهل لكأس العالم، حيث أكد أن اللاعب يثق في قدرته على تجاوز الموسم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال كلوب حول ما إذا كان قد لاحظ تغير في عقلية صلاح عقب خسارة ليفربول نهائي دوري أبطال أوروبا 2018: "ربما يكون هذا نفس رد الفعل الذي يجيده اللاعب.

ووأصل قائلاً:" هو لا يستمر فى البقاء محبطًا، نحن جميعا نتعرض للإحباط من وقت لآخر، لكنه لا يمتلك تلك الخاصية".

وأختتم يورجن كلوب: عندما تعود إلى هنا، يصبح كل شيء جاهز من أجل العمل، القتال على كل الجبهات، أمور كهذه، القتال من أجل كل شيء، وهذا تماما ما يجب أن يكون”.

الجدير بالذكر أن حقق ليفربول الفوز على نوتينجهام فورست بنتيجة هدف دون رد، في لقاء جمع بين الفريقين في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

نجح ليفربول من تحقيق الفوز في لقاء صعب على الفريق، أمام نوتينجهام فورست، في غياب الدولي المصري محمد صلاح بسبب الإصابة.

سجل ديجو جوتا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثامنة والسبعون من عمر اللقاء، من خلال عرضية متقنة من الجبهة اليسرى عن طريق كوستاس تسيميكاس إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها ديوجو جوتا بلمسة سحرية وضعت الكرة داخل الشباك.

تشكيل ليفربول أمام نوتينجهام فورست

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: جوميز، كوناتي، فان دايك، تسيميكاس.

خط الوسط: نابي كيتا، فابينيو، تشامبرلين.

خط الهجوم: إليوت، جوتا، فيرمينو.

محمد صلاح أمام برايتون بالدوري

فيعد هدف محمد صلاح الذي أحرزه من ركلة جزاء هو الهدف رقم 2000 في تاريخ ليفربول، ليكون هدف مميز في تاريخ الريدز.

ولم يكتفي الفرعون المصري بذلك بل وحطم أرقام أساطير ليفربول بتسجيله أكثر من 20 هدف في أربع مواسم من أصل خمسة مع ليفربول.