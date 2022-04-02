/689696/وزير-النقل-في-جولة-تفقدية-لمتابعة-تنفيذ-مشروعات-الطرق-والكباري-الجاري-تنفيذها-بمحافظات-الدقهلية-ودمياط-وبورسعيد

في إطار توجيهات القيادة السياسية بتنفيذ خطة شاملة لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الحالية بالتزامن مع تنفيذ المشروع القومي للطرق لرفع مستوى الخدمة على الشبكة، وتوفير أعلى درجات الراحة والآمان للمواطنين مستخدمي شبكة الطرق أجرى الفريق مهندس / كامل الوزير - وزير النقل جولة تفقدية اليوم لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من مشروعات الطرق والكباري الجاري تنفيذها بمحافظات الدقهلية ودمياط وبورسعيد

بدأت الجولة بمتابعة مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي (المرحلة الأولى) في المسافة من دمياط حتى جمصه/المنصورة الجديدة بطول 40 كم وحيث يتم تنفيذ طريق الخدمة الخرسانى بعرض 12 متر في هذه المسافة وانشاء 18 كوبري في الاتجاهين لزوم الرصف الخرساني كما تفقد أعمال تنفيذ كوبري البستان على النيل والذي يشمل انشاء كوبري توسعه بطول 1600 متر وعرض 17 متر بعدد 2 حارة مرورية في كل اتجاه . كما تابع الوزير أعمال رفع كفاءة الطريق الدولى الساحلى فى المسافة من جمصة حتى بلطيم بطول 50 كم بعرض 16.50 م اتجاه بلطيم بإستخدام تقنية FDR.

وأشار وزير النقل، أنه جار العمل في رفع كفاءة عدد ٧ قطاعات في المسافة من مطروح حتى السلوم بطول ١٤٠ كم بالإضافة إلى إنشاء محور جديد جنوب الضبعة بطول ٤٢ كم مضيفاً أنه سبق تطوير قطاعات الطريق بداية من القطاع من "الديبة" حتى كوبري دمياط على النيل بطول 30 كم وتطوير القطاع من البرلس حتي رشيد بطول 60 كم وتطوير القطاع من كوبري رشيد حتى تقاطع "طريق القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي بطول 55 كم وتطوير القطاع من كوبري 27 حتى سيدي كرير بطول 35 كم كما تم الانتهاء من كوبري كم 6.5 في بداية الطريق الدولي الساحلي من بورسعيد.

ووجه الوزير قيادات هيئة الطرق والكباري بصيانة الكباري القائمة وعدم تنفيذ أعمال كشط الطريق لمسافات كبيرة إلا بعد تجهيز المواد الخاصة بالاسفلت والقيام باستمرار بأعمال الصيانة الدورية والنظافة وإزالة الاتربة والاهتمام باللوحات الإرشادية .

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أن تطوير هذه القطاعات يأتي في اطار تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتطوير الطريق الدولي الساحلى الذي يبلغ طوله من بورسعيد إلى السلوم 780 كم، حيث يتم رفع كفاءة الطريق ليصبح 5 حارات بكل اتجاة منها 2 حارة للرصف الخرساني يخصص للشاحنات لمواجهة زيادة عدد الشاحنات على الطرق والحمولات الثقيلة لكونه الطريق الرئيسي للموانئ البحرية المصرية على البحر المتوسط(دمياط - بورسعيد - الإسكندرية) ويمر بعدد 6 محافظات هي دمياط وبورسعيد والدقهليه وكفر الشيخ بحيره والاسكندريه وكذا المناطق الصناعية في بورسعيد ودمياط الجديدة وجمصة ومطوبس بكفر الشيخ والمدن الجديدة مثل دمياط الجديدة والمنصورة الجديدة ورشيد الجديدة.

بعدها توجه الوزير لتفقد اعمال تطوير ورفع كفاءة طريق دمياط /المنصورة /المحلة /طنطا غرب النيل في المسافة من دمياط حتى شربين (المرحلة الأولى) بطول 38 كم (احد طرق مبادرة حياة كريمة)

و حيث تم تكليف عدد 5شركات لسرعة انجاز الأعمال وجاري العمل بنظام اعادة تدوير طبقات الرصف FDR كما تم متابعة مشروع كباري شربين الجاري انشاؤها ضمن اعمال تطوير المزلقانات وتطوير الطريق لتحقيق السيولة المرورية داخل مدينة شربين حيث يجري انشاء عدد 3كباري علوية كوبري أعلى مزلقان سواقى العرب و كوبري المرور و كوبري نزلة الدبوسي حيث تم البدء فى اعمال كوبري سواقى العرب بتكلفة قدرها 253مليون جنيه وحيث يبلغ طول الكوبري 405 متر وبعرض 20 متر ووجه الوزير باستمرار التنسيق مع المرور لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة أثناء أعمال تنفيذ الكباري وعدم فتح اي حارة مرورية للمرور الابعد انتهاء الطبقة السطحية

كما تفقد الوزير أعمال ازدواج ورفع كفاءة المسافة من مدخل كوبرى طلخا الجديد حتى كوبرى شربين بطول 12 كم كمرحلة ثانية من ازدواج طريق المنصورة دمياط الشرقي البالغ طوله 65 كم وحيث يشمل المشروع انشاء ازدواج ورفع كفاءة الطريق الحالى بطول 12 كم بعرض 10 متر بعدد (2) حارة مرورية بتغطية الجنابية لزوم إستكمال الإزدواج وحيث بلغت نسبة الازدواج 99.1 % ونسبة تنفيذ أعمال رفع الكفاءة 90% كما تفقد الوزير اعمال الازدواج من محور شربين الى فارسكور بطول 25 كم كمرحلة ثالثة من الطريق حيث بلغت نسبة التنفيذ 27 %