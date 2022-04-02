/689695/كأس-العالم-2022-السنغال-وهولندا-فى-افتتاح-كأس-العالم-بقطر

أسفرت قرعة كأس العالم بقطر، عن وقوع منتخب قطر صاحب الأرض على رأس المجموعة الأولى، التي ضمت إلى جواره منتخبات هولندا والسنغال والإكوادور.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان من المقرر أن يلعب منتخب قطر مباراة افتتاح المونديال، باعتباره صاحب الضيافة.

لكن جدول كأس العالم الذي أصدره الفيفا أوضح أن مباراة افتتاح كأس العالم 2022 ستجمع بين منتخبي هولندا والسنغال.

مصر ضد السنغال

وبدأ بعدها منتخب مصر في استعاده الأداء بعد الارتباك في أول 10 دقائق، واُصيب رامي ربيعه ولم يستطيع استكمال المباراة ودخل أيمن أشرف بدلاً منه.

واستمر منتخب السنغالي في الضغط على فترات، ولكن دون تشكيل أي خطورة حقيقة، بينما منتخب مصر اعتمد على الهجمات المرتدة التي لم تصل أي كرات منها لمرمى ميندي.

واُصيب عمر جابر في الدقيقة 36 بعد تدخل عنيف من لاعب السنغال، ليخرج عمر جابر ويدخل إمام عاشور بدلاً منه.

لينتهي الشوط الأول بتقدم السنغال بهدف نظيف، وسط عدم ظهور هجومي لمنتخب مصر.

ومع بداية الشوط الثاني استقر أداء منتخب مصر عن الشوط الأول، وسيطر لاعبوا الفراعنة على اللقاء بشكل نسبي، وكانت بعض الكرات في وسط الملعب بين الفريقين.

وفي الدقيقة 69 أجرى كيروش 3 تغييرات مرة واحدة بدخول مصطفى محمود وأحمد سيد زيزو ودونجا بدلاً من عمر مرموش وتريزيجيه ومحمد النني.

منتخب مصر يهدد

وهدد منتخب مصر مرمى السنغال بعد اجاء التغييرات عن طريق زيزو برأسية جاءت بجوار العارضة، بعد عرضية متقنة من محمد صلاح.

وفي الدقيقة 75 هدد زيزو مرة أخرى مرمى السنغال في اخطر فرص منتخب مصر، بعد راوغ مدافعي السنغال من الجهة اليسرى ثم سدد الكرة لتخرج بجوار القائم.

وهدد السنغال مرمى منتخب مصر في أخطر فرص المباراة بعدما أنفردد إسماعيل سار بمرمى الشناوي ووضع الكرة خارج المرمى.