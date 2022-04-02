اليوم.. أمير كرارة يكشف سر نسل الأغراب وخلافه مع أحمد عز

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تستعد شاشة قناة القاهرة والناس الفضائية، لعرض حلقة الفنان أمير كرارة ببرنامج حبر سري المقرر عرضه اليوم السبت أولى أيام رمضان في تمام الساعة السادسة وتلت مساءً.

دوت الخليج يكشف تفاصيل حلقة أمير كرارة في حبر سري

أمير كرارة حبر سري

ستعرض حلقة الفنان أمير كرارة ببرنامج حبر سري على جزأين أول وثاني أيام رمضان عبر شاشة قناة القاهرة والناس الفضائية وسيكشف خلال لقائه العديد من المفاجآت.

وسيرد أمير كرارة خلال لقائه التلفزيوني مع الإعلامية أسما إبراهيم على العديد من الشائعات التي أُطلقت عليه خلال الفترة الماضية، مثل خلافه مع الفنان أحمد عز عام 2017 بسبب مسلسل كلبش.

تصريحات أمير كرارة

ولن يخلو الحديث من تعليق الفنان أمير كرارة على أزمة مسلسل نسل الأغراب الذي شارك به ضمن السباق الرمضاني الماضي لعام 2021 مع الفنان أحمد السقا.

وأوضح أمير كرارة أن مسلسل نسل الأغراب كان إضافةً لمشواره الفني ليس كما أطلق البعض، ويغلب على الحوار الجرأة والصراحة من خلال محاورة الإعلامية أسما إبراهيم.

برنامج حبر سري رمضان 2022

ومن المقرر أن تستضيف الإعلامية أسما إبراهيم في برنامجها حبر سري نسخة رمضان 2022، العديد من النجوم مثل الفنانة سوسن بدر وكريم فهمي وعبد الستار صبري وأحمد السعدني وأحمد صلاح حسني واللاعب محمود كهربا ومحمود الليثي وإسلام إبراهيم وحنان مطاوع ووائل جسار وشيرين رضا وآخرين.

وفي سياق آخر، تحدث الفنان أمير كرارة عن كواليس مسلسله الجديد العائدون الذي يشارك به ضمن موسم رمضان 2022، لافتًا إلى أنه كان يحلم منذ فترة طويلة بالعمل مع المخرج الكبير أحمد نادر جلال، معربًا عن سعادته بهذا العمل قائلًا: "بنى آدم جميل وترتاح في الشغل معاه، والله العظيم كنت بقولهم أنا بنزل الصبح وكأني رايح أستمتع ومبسوط”.

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وتابع أمير كرارة في مداخلة هاتفية له ببرنامج مساء dmc: “وفيه طاقة إيجابية في الشغل كبيرة مع الأستاذ أحمد نادر جلال رغم تعب المسلسل وضغوطه.. وجسدت شخصية ضابط في مسلسل "كلبش" وشخصية الشهيد أحمد منسي في مسلسل "الاختيار"، ولكن أن تجسد شخصية ضابط آخر بشكل مختلف في مسلسل "العائدون" مع المخرج أحمد نادر جلال، فهو أمر أكثر من رائع”.