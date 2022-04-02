«التعليم»: تنظيم أداء امتحان الصف الرابع الابتدائي حسب الفترات الدراسية اليومية

قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن تنظيم حضور تلاميذ الصف الرابع الابتدائي امتحان شهري فبراير ومارس الذي انطلق اليوم السبت وفق الفترات الدراسية اليومية خاصة فى المدارس التى تطبق أكثر من فترة دراسية يومية، موضحة أن الامتحان متاح للطلاب خلال اليوم الدراسى حسب موعد حضورهم الذى تنظمه المدارس بالتنسيق مع الإدارات التعليمية والمديريات.

وشددت على أن الامتحانات تسير بشكل طبيعى دون شكاوى أو مشكلات ويتم متابعتها من قبل الوزارة والمديريات التعليمية وتعقد تحت الإشراف المباشر من قبل الإدارات التعليمية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت جدول امتحان شهرى فبراير ومارس لتلاميذ الصف الرابع الابتدائى استعدادا للامتحانات، حيث أكدت الوزارة أن الامتحان يشمل 15 سؤالا فى كل مادة وتم وضع الأسئلة من قبل الإدارات التعليمية.

وأوضحت الوزارة أن الامتحان بدأت اليوم السبت 2 أبريل الجارى حيث يؤدى التلاميذ السبت 2 أبريل امتحان مادتى اللغة العربية والتربية الدينية والأحد 3 أبريل امتحان العلوم والمهارات المهنية، والاثنين 4 أبريل فى الدراسات الاجتماعية وict، و5 ابريل فى اللغة الإنجليزية، ويوم 6 أبريل فى الرياضيات.

وشددت الوزارة على أنه تحسب الدرجة الكلية لكل مادة من 30 درجة وتقتصر الأسئلة على خطة توزيع المنهج لنهاية مارس.