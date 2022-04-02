معهد بحوث أمراض العيون يُنظم ندوة علمية لجراحات تجميل وأورام العيون

برعاية د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نظم معهد بحوث أمراض العيون برئاسة د. مصطفى صلاح القائم بأعمال رئيس معهد بحوث أمراض العيون، أمس الخميس، ندوة علمية تشمل إلقاء محاضرات وعمليات بث جراحي حي، وذلك ضمن فعاليات اليوم العلمي لقسم جراحات تجميل وأورام العيون، والتي أقيمت يومي ٣١ مارس و١ أبريل ٢٠٢٢، بحضور ٧٠ طبيبًا من الجامعات والمعاهد البحثية.

وألقى د. أحمد عزيز استشاري جراحات تجميل وأورام العيون بإسبريال كوليدج لندن، ود. سامح أمين رئيس قسم جراحات أنف وأذن وحنجرة بجامعة الفيوم، محاضرات لمُناقشة أحدث التقنيات في الجراحات التي تستلزم استخدام المناظير، وأحدث طرق علاج مُضاعفات الغدة الدرقية بالعيون، وذلك في إطار التعاون مع الجامعات المصرية وعلماء مصر بالخارج.

وتناولت المحاضرات مُناقشة طُرق استخدام المِنظار للعلاج الجراحي لأورام الحجاج، واستعراض أسباب وعلاج انسداد القناة الدمعية وتشخيص علاج إصابات العين النافذة والارتجاجية، فضلًا عن إلقاء محاضرة لشباب الأطباء حول فرص العمل كأطباء للعيون في الخارج.

وشهد اليوم الثاني للفعاليات، إجراء بث جراحي حي لجراحة إصلاح الجحوظ المُتقدم المُسبب للضغط على العصب البصري للمريض، وعملية إصلاح الانسداد المُزمن للقناة الدمعية مع تركيب أنبوبة دُعامية وذلك باستخدام المِنظار.

وشهد المعهد افتتاح العيادة التخصصية الوحيدة من نوعها لعلاج مُضاعفات أمراض الغُدة الدرقية سواء بزيادة إفراز هرمون الڨيروكسين، مما يؤدى الى جحوظ العين وإلتهاب بسطح العين والقرنية، وضغط على العصب البصري مما يؤثر على الإبصار وزيادة ضربات القلب، أو نقص إفراز الهورمون مما يؤدى إلى خمول بالجسم وتقلصات عضلية وانتفاخات بجفون العين وعتامات على عدسة العين (مياه بيضاء ثانوية)، كما أن العيادة مُجهزة بأحدث الأجهزة ويقوم بالكشف بها فريق طبي من أساتذة تجميل العيون واستشاري الحول وأساتذة الباطنة للتشخيص المُبكر والعلاج سواء دوائي أو جراحي، فضلًا عن وجود عيادة تخصصية لتشخيص وعلاج أورام العين والحجاج، ويقوم أساتذة قسم تجميل العيون والجراحات التكميلية بإجراء عمليات لإصلاح عيوب الجفون الخُلقية وإرتخاء الجفن وإنسداد القناه الدمعية وحالات إنقلاب طرف الجفن والأورام.

جدير بالذكر أن المعهد أنشئ عام 1989؛ بهدف مكافحة أمراض العيون، وكذلك تقديم خدمة طبية بما يحقق خدمة المجتمع، ويضم المعهد عيادات عامة وتشخيصية وتخصصية، ومعامل بحثية مجهزة بأحدث الأجهزة اللازمة لتشخيص وعلاج أمراض العيون، كما يوجد بمستشفى المعهد جناحين للعمليات تضم 8 غرف عمليات مجهزة على أعلى مستوى لإجراء جراحات العين المختلفة، وتستقبل مستشفى المعهد يوميًا ما يقرب من 550 مريضًا بالعيادات المختلفة، حيث يُجري في المتوسط 35 عملية جراحية بالمعهد بصفة يومية في مختلف تخصصات طب وجراحة العين.