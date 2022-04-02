القوى العاملة: تعيين 5090 شابا بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى فى الجيزة

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين 5090 شابا بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى بالجيزة، وذلك من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة لمديرية القوى العاملة بالمحافظة، كما تم تسجيل 14756 راغب عمل، وتوفير 350 فرصة عمل.





وأشار سعفان، إلى أن المديرية استخرجت 1536 شهادة قياس مستوى المهارة، و1508 رخص مزاولة المهنة من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

تلقى الوزير تقريرا بذلك من محمد عيسى مدير المديرية، بإنجازاتها عن شهر فبراير الماضى، أشار فيه إلى أنه فى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 65 منشأة، وحملة عادية واحدة، وإعادة التفتيش على 100 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 66 محضرا، ومنح 16 ترخيصا لمنشآت، وعمل 21 ندوة توعية، وبحث 6 شكاوى.

أما عن مجال التفتيش العمالى، تم التفتيش على 259 منشأة لضمان تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بنظام الدورى والحملات التفتيشية النهارية والليلية، وأسفر التفتيش عن تحرير 134 محضرا عماليا، وبحث 23 شكوى.

وأوضح مدير المديرية، أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة المسجلين، قامت المديرية بعمل بوليصة تأمين على الحياة لـ2572 عاملا من المسجلين بالمديرية، وعمل خدمات صحية وعمليات جراحية لـ7 عمال من المسجلين.

وفى مجال تراخيص عمل الأجانب، استخرجت المديرية 47 ترخيص عمل لأجنبى لأول مرة، وتجديد 40 آخر طبقا للقوانين واللوائح المنظمة، فضلا عن استلام 62 ملف أجنبى.

أما عن مجال رعاية القوى العاملة وبحث الشكاوى، تلقت المديرية 590 شكوى عمالية "فصل – مطالب"، تم تسوية 36 شكوى منها وديا، وإحالة 120 شكوى للمحكمة العمالية، و65 أحيلت لجهات أخرى، و38 شكوى أحيلت لمكتب التفتيش، وحفظ 87 شكوى، و280 ما زالت تحت البحث والدراسة.