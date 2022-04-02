مصر تدعم الصحة فى جيبوتى (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن جهود القافلة الطبية استمرت لمدة أسبوع، تم خلالها توقيع الكشف الطبى على أكثر من 2000 طالب، فضلًا عن صرف 650 نظارة طبية.

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