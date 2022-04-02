مصرية تشارك فى دراسة علمية مع جامعة برمنجهام لاستخدام النانو ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - تشارك الدكتورة ياسمين أبوزيد أستاذ مساعد بقسم الصيدلانيات كلية الصيدلة جامعة حلوان ومدير مركز أبحاث ودراسات النانوتكنولوجى بالجامعة كلية الصيدلة، بالتعاون مع جامعة برمنجهام ببريطانيا، فى إعداد دراسة علمية عن تأثير استخدام تقنية النانو لتحضير جسيمات أكسيد الحديد النانومترية ضد الفيروسات ومن ضمنها فيروس "كورونا".





وقالت الدكتورة ياسمين الباحث الرئيسى للدراسة، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إن الهدف من هذا البحث هو دراسة تأثير جسيمات "أكسيد الحديد النانو مترية" على الفيروسات ومن ضمنها الفيروس المسبب لجائحة كورونا المستجد، موضحة أنه تم اختيار جسيمات أكسيد الحديد النانومترية لتوفر بها عنصر الأمان، فمن المتوقع أنها لن تتسبب بأى أعراض جانبية، حيث يتم استخدامها لعلاج الأنيميا حاليا.

وعن تأثير هذه التقنية فى الحد من جائحة كورونا، أكدت الدكتورة ياسمين أن تقنية النانو لعلاج ومنع العدوى البكتيرية والفيروسية أثبتت فى العديد من الأبحاث السابقة قدرة الجسيمات النانومترية على تحسين فاعليتها ضد الفيروسات.

وأضافت أنه عند ظهور جائحة كورونا، ونظرا لاحتياج العالم لمادة فعالة تستخدم للتعقيم، فقد أثبتت الأبحاث فاعلية جسيمات أكسيد الحديد ضد البكتيريا، إذ تم تصنيعها باستخدام طرق خضراء وتم اختبارها على العديد من البكتيريا.

وأوضحت أنه بناء على تلك النتائج تم التقدم بمقترح اختبار فاعليتها ضد الفيروسات، ومن ضمنها الفيروس المسبب لجائحة كورونا.

وقالت إن جسيمات أكسيد الحديد أثبتت فاعليتها ضد البكتيريا ويجرى حاليا التنسيق لاختبار فاعليتها ضد الفيروسات، وعند إثبات نشاط جسيمات أكسيد الحديد النانومترية ضد البكتيريا والفيروسات، فيمكن استخدامها فى علاج العدوى البكتيرية أو الفيروسية، كما يمكن استخدامها فى التعقيم.

وكشفت عن تميز جسيمات أكسيد الحديد النانومترية بعدم قدرة الميكروبات على مقاومتها، كما أن فاعليتها غير مخصصة لنوع معين من الميكروبات لأنها تعتمد على توليد جزيء الأكسجين النشط القاتل للميكروبات بجميع أنواعها، وبالتالى فإن فاعليتها أقوى من المضادات الحيوية.

وأضافت أنه عند تأكيد النشاط المضاد للفيروسات لهذه الجسيمات فيمكن استخدامها مستقبلا فى القضاء على العديد من الأمراض البكتيرية، الفيروسية، الطفيلية وغيرها من الميكروبات.

وأشارت الدكتورة ياسمين إلى أنها تقدمت بهذا البحث لبرنامج “لوريال يونسكو من أجل المرأة فى العلم"، موضحة أنه برنامج عالمى له دور كبير فى دعم ومساندة العالمات فى مصر والعالم.

وأكدت أنه منذ إطلاقه على مدار الـ 23 سنة الماضية، تم تكريم أكثر من 27 عالمة مصرية، قائلة "من حسن حظى إننى كنت إحدى الفائزات لعام 2020 وأسهم البرنامج فى دعم قدراتى العلمية، ومن خلال البرنامج الذى يعمل على خلق شبكة من المؤسسات البحثية؛ ما أسهم فى تبادل الخبرات والمعرفة بين جميع المشاركات فى البرنامج حول العالم؛ ما كان له أثر إيجابى كبير فى دعم قدراتنا العلمية وتنمية معارفنا".