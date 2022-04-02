القوى العاملة تعلن عن حاجتها إلى موظفين لمدة يوم

جدة - نرمين السيد - تعلن وزارة القوى العاملة عن حاجتها إلى موظفين من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، لعضوية اللجان الفرعية المشرفة على عملية انتخابات المنظمات النقابية العمالية، وانتخاب ممثلى العاملين فى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام عن الدورة النقابية 2022 / 2026.





وأوضحت أن ذلك سيكون نظير مكافأة مالية عن يوم عمل فعلى للمشاركة، وعلى من يرغب فى المشاركة فى الإشراف على الانتخابات العمالية التسجيل على موقع الوزارة على هذا الرابط: https://union.manpower.gov.eg/teamWorkWeb/index واشترطت ضرورة إرفاق المستندات التالية باستمارة التسجيل: "صورة بطاقة الرقم القومى - بيان حالة وظيفية - موافقة جهة العمل ممهورة بخاتم الجهة". البيانات الأساسية والوظيفية الاسم الرباعى: الرقم القومى: تاريخ ومحل الميلاد: الجنسية: محل الإقامة: المحافظة: قسم / مركز: حى / قرية: شارع محمول أساسى: وات آب: أرقام التليفونات: الميل الإلكترونى: الوظيفة الحالية: جهة العمل الحالية: المنظمة النقابية المنضم لها إن وجدت المرفقات: "صورة بطاقة الرقم القومى سارية- بيان حالة وظيفية حديث- موافقة جهة العمل ممهورة بخاتم الجهة".

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