وزير التنمية المحلية يوجه بتكثيف حملات التصدى لمحاولات حجب السلع

جدة - نرمين السيد - أجرى محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، مجموعة من الاتصالات الهاتفية مع عدد من المحافظين، اليوم السبت، أول أيام شهر رمضان المعظم للاطمئنان على توافر السلع الأساسية والمواد الغذائية فى الأسواق للمواطنين وجهود ضبط الأسعار.





وشدد شعراوى، على أهمية المتابعة المستمرة للمحافظين والقيادات التنفيذية بالمحافظات لمتابعة حركة الأسواق وتوافر السلع وتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين طوال أيام الشهر الكريم، وكذلك المرور الميدانى على المنافذ الثابتة والمعارض والشوادر التى تم إقامتها لبيع السلع الغذائية والتوسع فى معارض "أهلاً رمضان" فى المدن والمراكز بما يسهم فى توفير السلع الأساسية للمواطنين فى شهر رمضان بالكميات والأسعار المناسبة ووجود عروض وتخفيضات حقيقية عن مثيلاتها فى الأسواق.

ووجه الوزير، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بتقديم كل الدعم والتيسيرات والتسهيلات اللازمة للمواطنين الراغبين فى إقامة موائد الرحمن للتخفيف عن الأسر الأكثر احتياجا، وأشاد بالدور المجتمعى لبعض الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى فى القرى والمدن بالمحافظات والتى تقوم بمساعدة المواطنين والتخفيف عنهم خلال شهر رمضان ومساندة جهود الحكومة فى تقديم كل الدعم للأسر الأكثر احتياجاً وتوزيع المساعدات وكراتين رمضان عليهم.

وطالب وزير التنمية المحلية، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات باستمرار الحملات الرقابية على الأسواق ومواجهة جميع صور الغش التجارى بالتنسيق بين مباحث التموين والطب البيطرى ومديرية الصحة وضمان عدم تخزين أى سلع أو احتكارها ومواجهة أى ظواهر سلبية والتأكد من الالتزام بالتسعيرة وضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين، كما وجه بتكثيف الحملات المفاجئة على المدن والقرى لضمان توافر السلع وتحقيق الانضباط فى الأسواق والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وتفعيل آليات التواصل مع المواطنين لتلقى الشكاوى الخاصة بتوافر السلع فى الأسواق.

كما تابع شعراوى، مع المحافظين خلال اتصالاته الهاتفية المخزون الاستراتيجى للسلع والمنتجات الأساسية للمواطن خلال شهر رمضان خصوصا الدقيق والسكر والزيت والمكرونة والأرز.

ووجه وزير التنمية المحلية، جميع العاملين بالإدارة المحلية بالمحافظات بضرورة بذل المزيد من الجهد والعطاء والتفانى فى العمل لخدمة المواطنين خلال شهر رمضان المعظم والتواجد بصورة مستمرة مع المواطن لحل أى مشكلات تواجهه.

كما طالب المحافظين بتشجيع جميع المبادرات الشبابية والمجتمعية التى تعمل على توفير السلع بأسعار مخفضة والإعلان عن تلك المبادرات للمواطنين عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعى بالمحافظات.

وأشار إلى أن الوزارة تقدم جميع أوجه الدعم اللازم لإنجاح المبادرات الشبابية التى تعمل فى مجال توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة للتخفيف على الأسر البسيطة ومحدودى الدخل، وأطلقت الوزارة الأسبوع الماضى مبادرة "سند الخير" والتى تتضمن 100 سيارة نصف نقل محملة بحوالى 37 سلعة فى 15 محافظة لبيع السلع بأسعار مخفضة للمواطنين بمناسبة الشهر الكريم.

وفى السياق ذاته وجه وزير التنمية المحلية، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة وغرف العمليات بالمحافظات بتلقى أية شكاوى أو مقترحات من المواطنين للسيطرة عَلِى اى زيادات غير مبرره فى أسعار السلع.

ووجه محمود شعراوى، مسؤولى مبادرة "صوتك مسموع" لتلقى الشكاوى من خلال صفحتها على الفيس بوك على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": www.facebook.com/sotakmasmwo ورقم الخط الساخن: "15330" الذى يعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة والبريد الإلكترونى للوزارة: "[email protected]".