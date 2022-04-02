افتتاح أول عيادة تخصصية لعلاج مُضاعفات الغدة الدرقية

جدة - نرمين السيد - نظم معهد بحوث أمراض العيون برئاسة الدكتور مصطفى صلاح، القائم بأعمال رئيس المعهد، ندوة علمية تشمل إلقاء محاضرات وعمليات بث جراحى حى، ضمن فعاليات اليوم العلمى لقسم جراحات تجميل وأورام العيون، والتى أقيمت على مدار يومين، بحضور 70 طبيبًا من الجامعات والمعاهد البحثية.





وألقى الدكتور أحمد عزيز، استشارى جراحات تجميل وأورام العيون بإسبريال كوليدج لندن، والدكتور سامح أمين، رئيس قسم جراحات أنف وأذن وحنجرة بجامعة الفيوم، محاضرات لمُناقشة أحدث التقنيات فى الجراحات التى تستلزم استخدام المناظير، وأحدث طرق علاج مُضاعفات الغدة الدرقية بالعيون، فى إطار التعاون مع الجامعات المصرية وعلماء مصر بالخارج.

وتناولت المحاضرات مُناقشة طُرق استخدام المِنظار للعلاج الجراحى لأورام الحجاج، واستعراض أسباب وعلاج انسداد القناة الدمعية وتشخيص علاج إصابات العين النافذة والارتجاجية، فضلًا عن إلقاء محاضرة لشباب الأطباء حول فرص العمل كأطباء للعيون فى الخارج.

وشهد اليوم الثانى للفعاليات، إجراء بث جراحى حى لجراحة إصلاح الجحوظ المُتقدم المُسبب للضغط على العصب البصرى للمريض، وعملية إصلاح الانسداد المزمن للقناة الدمعية مع تركيب أنبوبة دعامية باستخدام المِنظار.

وشهد المعهد افتتاح العيادة التخصصية الوحيدة من نوعها لعلاج مُضاعفات أمراض الغدة الدرقية سواء بزيادة إفراز هرمون الڨيروكسين، مما يؤدى إلى جحوظ العين والتهاب بسطح العين والقرنية، وضغط على العصب البصرى مما يؤثر على الإبصار وزيادة ضربات القلب، أو نقص إفراز الهورمون مما يؤدى إلى خمول بالجسم وتقلصات عضلية وانتفاخات بجفون العين وعتامات على عدسة العين (مياه بيضاء ثانوية)، كما أن العيادة مُجهزة بأحدث الأجهزة ويقوم بالكشف بها فريق طبى من أساتذة تجميل العيون واستشارى الحول وأساتذة الباطنة للتشخيص المُبكر والعلاج سواء دوائى أو جراحى، فضلًا عن وجود عيادة تخصصية لتشخيص وعلاج أورام العين والحجاج، ويقوم أساتذة قسم تجميل العيون والجراحات التكميلية بإجراء عمليات لإصلاح عيوب الجفون الخُلقية وإرتخاء الجفن وإنسداد القناه الدمعية وحالات انقلاب طرف الجفن والأورام.

جدير بالذكر أن المعهد أنشئ عام 1989 بهدف مكافحة أمراض العيون، وكذلك تقديم خدمة طبية بما يحقق خدمة المجتمع، ويضم المعهد عيادات عامة وتشخيصية وتخصصية، ومعامل بحثية مجهزة بأحدث الأجهزة اللازمة لتشخيص وعلاج أمراض العيون، كما يوجد بمستشفى المعهد جناحين للعمليات تضم 8 غرف عمليات مجهزة على أعلى مستوى لإجراء جراحات العين المختلفة، وتستقبل مستشفى المعهد يوميًا ما يقرب من 550 مريضًا بالعيادات المختلفة، حيث يُجرى فى المتوسط 35 عملية جراحية بالمعهد بصفة يومية فى مختلف تخصصات طب وجراحة العين.