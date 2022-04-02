منة عرفة تنفعل بسبب المايوه.. ضيوف برنامج سابع سما لـ راغدة شلهوب

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دوت الخليج يكشف ضيوف برنامج سابع سما

منة عرفة برنامج سابع سما

ظهرت الفنانة الشابة منة عرفة في برومو برنامج سابع سما لترد على الانتقادات التي تعرضت لها بعدما نشرت صورة وهي ترتدي المايوة على البحر، حيث اعتبرها الجمهور وقتها صورة جريئة.

وقالت منة عرفة: “طبيعي ألبس مايوه على البحر.. عايزين ألبس إيه.. إسدال مثلًا؟”، وأوضحت خلال البرومو أنها لم تعترض على مشهدها مع الفنان محمد نجاتي، ولا تعلم من تداول هذا الخبر ، بينما ظهرت أيضًا الفنانة والإعلامية ميار الببلاوي، في برومو برنامج سابع سما.

ميار الببلاوي برنامج سابع سما

ظهرت الفنانة ميار الببلاوي خلال البرومو الخاص بالبرنامج متأثرة وتبكي بسبب سؤال ما من مقدمة البرنامج راغدة شلهوب، حيث قالت الأولى: “لا يا راغدة مش عايزة افتكر”.

ومن جانبها كشفت راغدة شلهوب أولى ملامح برنامجها سابع سما المقرر عرضه عبر شاشة قناة النهار الفضائية، ونشرت البرومو عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت على الفيديو قائلة: “البرومو الرسمي لبرنامجي الجديد سابع سما.. وعلشان رمضان بيجمعنا انتظروني يوميًا بشهر رمضان المبارك في تمام الساعة 9 مساءً على قناة النهار وحلقات نارية وضيوف من كافة المجالات الفنية والإعلامية والرياضية.. وأسرار تكشف لأول مرة من خلال برنامج سابع سما”.

برنامج سابع سما

يشار أن الإعلامية راغدة شلهوب ستستضيف خلال برنامجها الجديد عدد كبير من المشاهير في الفن والرياضة والإعلام والسياسة وغيرها ومن ضمن ضيوفها في البرنامج منة عرفة، والفنان سعد الصغير، وشريف رمزي، وميار الببلاوي، ومصمم الأزياء العالمي هاني البحيري، وعصام شعبان عبد الرحيم، وغيرهم.

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يذكر أن راغدة شلهوب حققت نجاحًا كبيرًا كل عام بالبرنامج الذي تقدمه خاصة برمضان حيث كان آخرهم برنامج “نص الكلام” والذي استضافت به عدد من النجوم مثل شمس، سيد رجب، حنان شوقي، أحمد فهمي وغيرهم.