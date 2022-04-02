لأول مرة.. يسرا تغني شعبي في الأغنية الدعائية لـ مسلسل أحلام سعيدة

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دوت الخليج ينشر أغنية يسرا في مسلسل أحلام سعيدة

غناء يسرا

شاركت الفنانة يسرا متابعيها وجمهورها بنشرها أغنية فكك وهي الأغنية الدعائية الخاصة بمسلسل أحلام سعيدة المقرر عرضه في رمضان عبر شاشة قناة on الفضائية، وجاء ذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت يسرا على الأغنية قائلة: “أغنية فكك من مسلسل أحلام سعيدة، من أداء المدفعجية وإشراف عام أحمد كراكيب”، وظهرت الفنانة في الأغنية بشكل مختلف يغلب عليها الطابع الكوميدي، خاصة ولأول مرة تغني شعبي.

يشار أن مسلسل أحلام سعيدة يضم في بطولته عدد من النجوم مثل غادة عادل، نور محمود، هالة خليل، ياسمين العبد، شيماء سيف، انتصار، والإخراج لـ عمرو عرفة.

مواعيد عرض مسلسل أحلام سعيدة الحلقة الأولى

ساعات قليلة تفصلنا عن عرض مسلسل أحلام سعيدة الحلقة الأولى عبر شاشة قناة on الفضائية، وذلك في تمام الساعة 8:25 مساء، ويعاد في الخامسة والنصف صباحًا والإعادة الثانية الساعة 10:50 صباحا.

وتظهر الفنانة يسرا في مسلسلها الجديد بالشكل الكوميدي على عكس ما قدمته خلال السنوات الماضية من التراجيدي والدرامي كما أعربت عن سعادتها بالعمل الكوميدي الذي تقدمه ضمن موسم مسلسلات شهر رمضان 2022.

وقالت يسرا في لقائها ببرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي: “كان واحشني الكوميدي جدًا السنادي وكنت عاوزة أريح من العياط .. بالصدفة لقيت جمال العدل محضّرلي نص من الكاتبة هالة خليل واكتشفت إنها بتكتب كوميدي ومكنتش مصدقة”.

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وأضافت يسرا: “إنبسطت لإن الموضوع لذيذ وموضوع ستاتي وعبارة عن ستات بيتقابلوا وبيعيشوا مع بعض.. جمال العدل بيحب الجديد دائمًا، وأنا سعيدة بده والعمل توج بالمخرج عمرو عرفة ولم أعمل معه منذ سرايا عابدين، وتربطني به صداقة قديمة لكن كان واحشني ووحشني الشغل معاه كنت سعيده وسيابة إيدي معاه”.