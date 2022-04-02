رمضان حول العالم.. المصريون فى النمسا يحتفلون بحلول الشهر الكريم

جدة - نرمين السيد - وتتسم ساعات الصيام فى النمسا بطول نسبى، وسيكون الإفطار اليوم فى نحو السابعة والنصف مساء والإمساك فى الرابعة وأربعين دقيقة فجرا، ويحرص الجميع على الصوم حفاظا على الفرائض الدينية ولتعليم الشباب الارتباط بالعقيدة والقيم الدينية، على الرغم من نشأتهم وتعليمهم فى المدارس النمساوية.

ويعرب المصريون فى النمسا، بشكل دائم فى كل المناسبات الدينية والوطنية عن التصاقهم الشديد بالوطن الأم، كما يؤكدون التفافهم حول الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى يقوم بجهود واسعة للتنمية فى مصر ويحرص على توثيق الروابط مع المصريين فى الخارج ودمجهم فى جهود التنمية، ويقوم بتهنئتهم بشهر رمضان المبارك وفى كل المناسبات.

ويحرص محمد الملا سفير مصر فى فيينا وممثلها أمام المنظمات الدولية، والقنصل العام باسم طه، على تقديم التهنئة إلى جميع المسلمين فى النمسا بحلول الشهر الكريم، كما قامت الهيئة الإسلامية فى النمسا والمركز الإسلامى الكبير بتقديم تهان مماثلة وهما من أكبر الكيانات الممثلة للمسلمين فى النمسا والذين يقدر تعدادهم بنحو 600 ألف نسمة أغلبهم من الأتراك والسوريين والأفغان والعراقيين.

واستعد المصريون فى النمسا بشكل خاص لاستقبال الشهر الكريم، وحرصت العديد من الأندية والروابط والاتحادات التى تمثل الجالية على إقامة الزينات والإعداد لموائد الإفطار وسط فرحة غامرة بهذا الشهر الكريم، ويبتهلون إلى الله بالصوم والصلاة ويتطلعون إلى المغفرة والعتق من النار.

وشهد النادى المصرى فى العاصمة فيينا، حالة من النشاط الواسع استعدادا لهذه المناسبة العزيزة على قلوب كل المسلمين، كما قدم رئيس النادى عبد الباسط مقلد خالص التهنئة لمسلمى النمسا بحلول الشهر الفضيل، متمنيا من الله أن يحفظ مصر والنمسا وكل البشرية ويظللهم بواسع رحمته.

وامتدت حالة النشاط والترتيب لاستقبال شهر رمضان المبارك إلى الاتحاد العام للمصريين فى النمسا، وقال زكريا جمعة عضو الاتحاد إن شهر رمضان المبارك يحتل مكانة غالية فى القلوب "اللهم بلغنا جميعا أيامه ولياليه بلوغ رحمة ومغفرة وعتق من النار ونحن ومن نحبهم فى أتم الصحة وأحسن الأحوال".

كما كان للمرأة المصرية فى النمسا دور بارز فى الإعداد للاحتفال بشهر رمضان المبارك، وحرصت أيات خليفة رئيسة جمعية المرأة والطفل على تقديم التهئنة لجميع الأعضاء بحلول الشهر الكريم، داعية إلى مزيد من الترابط الأسرى والتمسك بالقيم السامية والفضائل التى يحث عليها الشهر الكريم.

من جانبه، وجه أيمن وهدان أحد رموز الجالية، التهنئة إلى مسلمى النمسا بشهر رمضان المبارك، ودعا أبناء الجالية لأول صلاة تراويح أمس الجمعة عقب صلاة العشاء، والتى أقيمت بجميع مساجد النمسا استهلالا لاستقبال غرة شهر الخيرات.

ولا تقتصر مظاهر الاحتفال بالشهر الكريم على العاصمة فيينا حيث يتواجد المسلمون بكثافة فى العديد من الولايات النمساوية الأخرى.

ويقول بهجت العبيدى نائب رئيس اتحاد المصريين فى مدينة ليوبن بولاية شتايرمارك النمساوية، وهو رئيس سابق لأحد المراكز الإسلامية، إن أجواء رمضان الرائعة موجودة أيضا فى مدينة ليوبن وإن كانت أقل كثيرا من الأجواء فى القاهرة والعواصم العربية والإسلامية.

وأوضح العبيدى: "مظاهر رمضان فى النمسا تركز على تجمعات المصريين لتناول الإفطار معا ونستغل هذا الشهر الكريم فى تكثيف العبادات وزيادة الروابط الأسرية والتراحم والقيام بأعمال الخير والرحمة".