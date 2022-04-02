مسلسل دنيا تانية الحلقة الأولى.. إدمان نجل ليلى علوي وخيانة زوجها

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دوت الخليج تكشف تفاصيل مسلسل دنيا تانية الحلقة الأولى

مسلسل دنيا تانية الحلقة الأولى

شهد مسلسل دنيا تانية الحلقة الأولى عدة لقطات منها الاحتفال بعيد ميلاد نجل ليلى علوي الصغير المدلل وتظهر ليلى عز العرب في شخصية والدة ليلى علوي وهي تتذوق الحلوى ثم تشعر ليلي بالقلق عليها لأنها تعاني من مرض السكر.

وبعدها يدور حديث بين ليلى علوي ووالدتها عن شقيقتها التي تجسد شخصيتها الفنانة مي سليم، والتي تعيش في لندن وجاءت لحضور حفل عيد الميلاد، ثم يظهر زوج ليلى علوي الذي يقدم دوره الفنان فراس سعيد ومعه صديقتها التي تعمل لديه في الشركة وهي الفنانة وفاء صادق.

مسلسل دنيا تانية الحلقة 1

ويعلق فراس سعيد زوج ليلى علوي خلال الحلقة الأولى من مسلسل دنيا تانية على ملابس شقيقتها مي سليم ولكن تستنكر ليلى علوي حديثه وتجسد ليلى علوي شخصية أم لثلاث أولاد تخاف عليهم كثيرا وتميل إلى الشدة في بعض المواقف.

ويتضح أيضًا أن أحد أبنائها يتعاطى المخدرات دون علمها، كما تتصاعد الأحداث ويتم إرسال رسالة إلى ليلى علوي لتذهب إلى أحد الفنادق وتكتشف خيانة زوجها لها حيث كانت الصدمة أنه يخونها مع شقيقتها لتنتهي الحلقة الأولى بصدمة ليلى علوي.

الحلقة الأولى من مسلسل دنيا تانية

وفي سياق آخر، يعيد مسلسل دنيا تانية الفنانة شيرين وجدي للوسط الفني بعد غياب استمر لحوالي 16 سنة حيث تغني تتر المسلسل، ومن جانبها كشفت المطربة تفاصيل العمل في لقاء تلفزيوني لها ببرنامج et بالعربي، وتمنت أن ينال التتر إعجاب الجمهور.

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وأشارت إلى أن السبب وراء عودتها للفن هو الفنان رامز جلال، حيث نجح في إقناعها بالعودة حيث قالت: “تواصل معي منذ شهرين، ومارس ضُغوط علي من خلال الإلحاح للموافقة على العودة من جديد”، وحرصت على أن توجه له الشكر على مساندتها.

وأضافت خلال لقائها التلفزيوني: “الفنان رامز جلال تواصل معي هاتفيًا، وألّح علي بالعودة مرة أخرى.. و كلمني أكثر من مرة واقنعني بالعودة.. ودا كان رامز غير اللي أنتو تعرفوه بتاع المقالب”.