ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2022

يستعد فريق ليفربول لمباراته اليوم السبت، أمام نظيره واتفورد، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساغة الواحده والنصف ظهراً، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

محمد صلاح ليفربول 20 هدفا

ساديو ماني ليفربول 12 هدفا

ديوجو جوتا ليفربول 12 هدفا

كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد 12 هدفا

هيونج مين سون توتنهام 11 هدفا

هاري كين توتنهام 11 هدفا.

ترتيب الدوري

ويحتل نادي ليفربول وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج بعد الفوز على برايتون، حيث يمتلك 66 نقطة، بفارق 3 نقاط فقط عن المتصدر مانشستر سيتي صاحب الـ69 نقطة.

ويسعي ليفربول في تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل تصدر الدوري الإنجليزي، فيما يأمل الريدز في الفوز ببطولة الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح يسجل

وسجل محمد صلاح الهدف رقم 20 له في الدوري الإنجليزي ويظل منفرداً بصدارة ترتيب الهدافين، كما أن هدفه يعد الهدف رقم 2000 للريدز في الدوري الإنجليزي.

هاتريك رونالدو يقود مانشستر يونايتد للفوز على توتنهام

حقق مانشستر يونايتد الفوز على نظيره توتنهام

حقق مانشستر يونايتد الفوز على نظيره توتنهام بنتيجة 3/2 على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن مباريات الأسبوع الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وهاجم الفريقين كل مرمى الأخر وكان اللقاء مفتوح بهجمات هنا وهناك، وشهدت المواجهة تألق كبير للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بإحرازه هاتريك في شباك توتنهام رجح كافة فريقه.

نتيجة مباراة ليفربول و ليدز

اختتم فيرجيل فان دايك سجل التهديف في المباراة بتسجل هدف ليفربول السادس في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع من المباراة، من خلال كرة ركنية يسكنها الشباك بضربة رأسية قوية.

سجل ساديو مانى الهدف الخامس في المباراة في الدقيقة التسعين من خلال متابعة كرة من أوريجي، مع تدخل بين حارس ليدز والمدافع تصل لمانى ويسكنها الشباك الخالي بسهولة.

جاء سادية مانو بالهدف الرابع في المباراة في الدقيقة الـ 81 من عمر المباراة، من خلال هجمة منظمة من لاعبي ليفربول بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها بمحمد صلاح بتمريرة رائعة لزميله جوردان هندرسون المنطلق داخل منطقة الجزاء والذي استقبلها بتمريرة عرضية مباشرة لساديو ماني ليسددها مباشرة إلى داخل الشباك.

محمد صلاح يسجل ثنائية في شباك ليدز يونايتد

وسجل محمد صلاح الهدف الثاني له في شباك ليدز يونايتد، ليعطي فريقه الأفضلية بثلاثية، في الدقيقة الخامسة والثلاثون من عمر اللقاء، من خلال ركلة جزاء.

وسجل ماتيب الهدف الثاني لليفربول في المباراة، في شباك ليدز يونايتد، من خلال تمريرة من محمد صلاح وسط مدافعي ليدز ويسكنها ماتيب الشباك من فوق الحارس.