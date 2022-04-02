مع أول أيام رمضان.. السكة الحديد تعلن مدة تأخيرات القطارات المتوقعة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الهيئة، عبر حسابه الرسمى على موقع "فيسبوك"، أن التأخيرات تأتى نظرًا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط، من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للركاب.

وجاءت تأخيرات القطارات على النحو التالى:-

واعتذرت السكة الحديد، لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات فى بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة، التى يتم تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات.