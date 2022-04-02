«البحوث الإسلامية» تطلق برنامج «الجائزة» فى رمضان

جدة - نرمين السيد - أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن إطلاق مسابقة "الجائزة" خلال أيام شهر رمضان، برعاية الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، وبالتعاون مع القناة الثانية المصرية.





وقال الدكتور نظير عيّاد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، إن البرنامج يقدم جوائز نقدية لمن يجيبون على الأسئلة المطروحة بالإضافة إلى مجموعة من الكتب من إصدارات السلسلة العلمية للمجمع، كما أن هناك سؤالا آخر للمشاهدين فى المنازل سيُطرح على شاشة التليفزيون وعلى الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية عبر فيسبوك ليتم الإجابة عليه من خلال هذه الصفحة على أن يتم تكريم الفائزين بجائزة السؤال فى نهاية الشهر الكريم.

وأوضح الأمين العام أن هذه المسابقة تستهدف تشجيع الناس على القراءة والمعرفة، خصوصا فى شهر القرآن والذكر والطاعة، مشيرًا إلى أن الجوائز المقدمة تمثل نوعًا من تحفيز الجمهور على الاطلاع والاستفادة من أوقاتهم فيما يحقق لهم نفعًا فى الدنيا والآخرة، وبما يقدم للمجتمع أجيالًا واعية بما يدور حولها نافعة لنفسها ولغيرها.