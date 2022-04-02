توقيع الرئيس قانونا بصرف العلاوات يتصدر اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - ففى صحيفة "أخبار اليوم" وتحت عنوان "بعد توقيع الرئيس السيسى على القانون.. صرف العلاوات الدورية وزيادة المعاشات أبريل الحالى"، ذكرت الصحيفة أن الرئيس السيسى وقع قانونا بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، ليصبح الأول من أبريل الحالى.

أما صحيفة "الجمهورية" فقد ركزت على تدوينة السيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية، على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى، تحت عنوان "قرينة الرئيس.. على صفحتها الرسمية: الاحتفال بيوم اليتيم.. يجسد كل معانى المحبة والرحمة"، والتى قالت خلالها: إن الاحتفال بيوم اليتيم يعكس كل معانى المحبة والرحمة التى توصى بها كل قيمنا الدينية والإنسانية".

وأضافت السيدة انتصار السيسى: "نحتفل اليوم مع أيتام مصر، بيومهم الذى يعكس كل معانى المحبة والرحمة التى توصى بها كل قيمنا الدينية والإنسانية، فلنشاركهم فرحتهم فى هذا اليوم، ولنكن لهم اليد الحانية التى تعوضهم عما فقدوه، وترسم البسمة على شفاههم. كل عام وكل طفل يتيم بخير".

وتحت عنوان "استقبال رمضان بتخفيف "قيود كورونا" قالت صحيفة "المصرى اليوم": "إن الحكومة أنهت استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، وقررت عودة إقامة الشعائر الدينية إلى بعض المساجد بعد توقف دام عامين نتيجة أزمة كورونا التى فرضتها الجائحة على مصر والعالم عام 2020، كما تم توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين، إضافة إلى تغيير مواعيد تشغيل وسائل المواصلات العامة، مثل المترو وأتوبيسات النقل العام.

وأضافت الصحيفة أن القرارات الجديدة تضمنت: "تخفيف إجراءات كورونا، والسماح بفتح دور المناسبات الملحقة بالمساجد، وأداء درس العصر، وكذلك خاطرة التراويح بالمساجد الكبرى، والسماح بإقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان. كما قررت وزارة الأوقاف إعادة فتح المساجد اليوم لأداء صلاة التراويح".

ونقلت الصحيفة تصريح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خلال تفقده سير أعمال التطوير العظيمة التى تتم بمسجد الإمام الحسين، والتى قال خلاله: "إن شعائر صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان يوم 8 أبريل ستقام فى المسجد، وصلاة التراويح فيه اليوم".

وأشارت إلى إصدار وزير التنمية المحلية محمود شعراوى قرارا تنفيذيا بتعديل مواعيد إغلاق المحال والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات خلال شهر رمضان وحتى نهاية إجازة عيد الفطر لتكون فى الساعة الثانية صباحا يوميا.

وعالميا، قالت صحيفة "الأهرام"، تحت عنوان "أوكرانيا تنقل الحرب إلى الأراضى الروسية": "إن أوكرانيا نقلت الحرب إلى الأراضى الروسية فى تطور نوعى جديد، حيث قصفت مروحياتها منشأة لتخزين الوقود فى مقاطعة حدودية، وذلك فى هجوم هو الأول من نوعه منذ اندلاع العمليات العسكرية الروسية فى فبراير الماضى".

وأضافت الصحيفة أن الكرملين حذر من أن هذه الضربة الجوية الأوكرانية لا توفر ظروفا مناسبة لمواصلة محادثات السلام مع كييف.

وأشارت إلى إقالة الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، اثنين من كبار أعضاء جهاز الأمن بتهمة الخيانة، في الوقت الذى أكد فيه الرئيس الأمريكى جو بايدن، أن نظيره الروسى فلاديمير بوتين، أقال بعضا من مستشاريه أو وضعهم رهن الإقامة الجبرية.

وعلى صعيد آخر، قالت "الأهرام": "وسط قلق غربى متزايد من التقارب الصينى - الروسى، دعا الاتحاد الأوروبى، خلال قمة افتراضية حضرها الرئيس الصينى، بكين إلى ممارسة كل التأثير والضغط الضروريين على روسيا، بهدف إنهاء عملياتها العسكرية، وسحب قواتها من الأراضى الأوكرانية.. فيما عبرت بكين مجددا عن رفضها استبعاد روسيا من مجموعة العشرين لكبرى الاقتصادات العالمية، المتقدمة والناشئة".