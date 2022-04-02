/689683/موعد-مباراة-ليفربول-ضد-واتفورد-والقنوات-الناقلة

يستعد فريق ليفربول لمباراته اليوم السبت، أمام نظيره واتفورد، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساغة الواحده والنصف ظهراً، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة ليفربول أمام واتفورد عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium

ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 69 نقطة، بينما يحتل واتفورد المركز الثامن عشر برصيد 22 نقطة.

وينتظر محمد صلاح المشاركة في مباراة ، من أجل رفعه رصيده التهديفي في الدوري الإنجليزي والابتعاد بجدول صدارة الهدافين الذي يتربع على عرشه برصيد 20 هدف.

الجدير بالذكر أن حقق ليفربول الفوز على نوتينجهام فورست بنتيجة هدف دون رد، في لقاء جمع بين الفريقين في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

نجح ليفربول من تحقيق الفوز في لقاء صعب على الفريق، أمام نوتينجهام فورست، في غياب الدولي المصري محمد صلاح بسبب الإصابة.

سجل ديجو جوتا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثامنة والسبعون من عمر اللقاء، من خلال عرضية متقنة من الجبهة اليسرى عن طريق كوستاس تسيميكاس إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها ديوجو جوتا بلمسة سحرية وضعت الكرة داخل الشباك.

تشكيل ليفربول أمام نوتينجهام فورست

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: جوميز، كوناتي، فان دايك، تسيميكاس.

خط الوسط: نابي كيتا، فابينيو، تشامبرلين.

خط الهجوم: إليوت، جوتا، فيرمينو.

محمد صلاح أمام برايتون بالدوري

فيعد هدف محمد صلاح الذي أحرزه من ركلة جزاء هو الهدف رقم 2000 في تاريخ ليفربول، ليكون هدف مميز في تاريخ الريدز.

ولم يكتفي الفرعون المصري بذلك بل وحطم أرقام أساطير ليفربول بتسجيله أكثر من 20 هدف في أربع مواسم من أصل خمسة مع ليفربول