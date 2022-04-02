مواعيد مباريات اليوم السبت.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم السبت، العديد من المواجهات الهامة، فى مختلف أندية العالم، ومن أبرزها مباراة ليفربول ضد واتفورد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويرصد تحيا مصر مواعيد مباريات اليوم: مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي يخوض فريق ليفربول ضد واتفورد، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا عبر قنواتbeIN Sports 1 HD Premium يخوض تشيلسي ضد برينتفورد والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة عصراً عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium يخوض فريق ليدز يونايتد ضد نظيره ساوثهامتون، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة عصراً، عبر قنوات beIN Sports 3 HD Premium يخوض فريق وولفرهامبتون ضد أستون فيلا والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة عصراً. بيرنلي مانشستر سيتي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة عصراً ، عبر قنوات beIN Sports 2 HD Premium يخوض فريق برايتون ضد نوريتش سيتي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة عصراً. مانشستر يونايتد ليستر سيتي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة والنصف، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium مواعيد مباريات الدوري الإسباني يخوض فريق خيتافي ضد نظيره ريال مايوركا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية ظهرا عبر قنوات beIN Sports 1 HD يخوض فريق ليفانتي ضد فياريال، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة والربع عصرا عبر قنواتbeIN Sports 1 HD يخوض سيلتا فيجو ضد ريال مدريد، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة والنصف مساء عبر قنوات beIN Sports 1 HD يخوض فريق أتلتيكو مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا يخوض فريق صن داون ضد المريخ، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً، عبر beIN Sports 3 HD يخوض فريق الترجي ضد نظيره شباب بلوزداد، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الحادية عشر مساءً عبر قنوات beIN Sports 3 HD

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