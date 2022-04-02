نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد اذان الفجر اليوم في مصر أول يوم رمضان 2022 ومواقيت الصلاة في اليوم الأول في المقال التالي
يسأل الكثيرين من الأشخاص عن موعد أذان الفجر في مصر اليوم الأول من رمضان، وكذلك قد تساءل الأشخاص عن عدد ساعات الصيام في مصر، وما هي الأدعية المستجابة التي يستحب الدعاء بها في وقت المغرب ووقت صلاة الفجر، ومن الجدير بالذكر أن أول أيام شهر رمضان هو غداً السبت الموافق 2-4-2022، وقد بحث الكثيرين من المسلمون والمسلمات داخل جمهورية مصر العربية أيضًا على مواقيت الصلاة، وهو ما سوف نستعرضه معكم تفصيلاً في السطور الآتية.
متى استطلاع هلال شهر رمضان الكريم
قامت دار الإفتاء المصرية باستطلاع هلال شهر رمضان المبارك، وذلك اليوم مساء الجمعة الموافق 29 شعبان الذي يوافق الأول من أبريل 2022، وبناءاً على موقع الرسمي الخاص بدار الإفتاء المصرية، فإنه بمشيئة الله تعالى سوف يتم تنظيم احتفالًا رسميًّا كبيرًا في مساء اليوم الجمعة ؛ وذلك بهدف استطلاع هلال شهر رمضان المبارك، وليتم الإعلان عن نتائج الرؤية الشرعية، وكذلك سوف يتم إذاعة الأمر الذي قد توصلت إليه تلك اللجان الشرعية التي تنتشر في جميع محافظات الجمهورية.
مواقيت الصلاة في اليوم الأول من رمضان 2022
كان قد يتساءل المسلمون عن موعد آذان الصلاة في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، والذي جاء كما يلي:
- أول يوم في رمضان هو السبت 2 أبريل، مدة ساعات الصوم سوف تكون في اليوم الأول 14 ساعة و19 دقيقة، كما أن موعد صلاة المغرب سوف يكون في تمام الساعة 6:14.
- أما أذان صلاة العشاء سوف يكون في الساعة 7:33.
- السحور في الساعة 1:55، وكذلك الإمساك في الساعة 3:55.
- موعد اذان الفجر في الساعة 4:15.
- أما بالنسبة لموعد الشروق، فهو في تمام الساعة 5:43.
- موعد اذان الظهر في الساعة 11:58.
- موعد صلاة العصر في الساعة 3:30.
ما هي الأدعية المستجابة في رمضان 2022
هناك الكثير من الادعية المستجابة الذي يبحث عنها الكثيرين في رمضان ومن أفضل الأدعية ما يلي:
- اَللّـهُمَّ اهْدِني في شهر رمضان الى صالح الاعمال واقض لي يارب جميع الحوائج وجميع الاآمالَ، آمين يارب العالمين يا من تعلم ما في الصدور.
- يا رب العالمين عاملني بما انت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله فأنت يا رب أهل التقوى وأهل المغفرة.
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