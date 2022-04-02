رئيس النيابة الإدارية يهنئ الرئيس السيسى بحلول شهر رمضان

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس هيئة النيابة الإدارية- فى البرقية: "نسأل المولى- عز وجل- أن يعيده الله علينا وعلى مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات، وأن تنعم مصر وشعبها بالأمن والسلام فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية".

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