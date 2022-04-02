وزير الأوقاف: نثمن التزام المصلين في صلاة التراويح بالإجراءات الاحترازية

وأضاف وزير الأوقاف، فى تصريحات صحفية، أن خاطرة التراويح عادت فى أول ليلة من ليالى الشهر الكريم، حيث أدى أئمة وزارة الأوقاف خاطرة التراويح بالضوابط التى وضعتها وزارة الأوقاف ما بين 5 إلى سبع دقائق، مشيرا إلى إشادة رواد المساجد بوزارة الأوقاف وتوجيههم الشكر للوزارة على عودة الجو الروحى والإيمانى للشهر الكريم بعودة خاطرة التراويح ودروس العلم بالمساجد، مؤكدا أن الوزارة تثق فى وعى وثقافة رواد المساجد، وأن القيام على نظافة المساجد وتعقيمها عقب كل صلاة من أهم أولوياتنا خلال الشهر الكريم، "فيجب علينا أن نبذل قصارى جهدنا فى خدمة بيوت الله (عز وجل)"؛ محذراً من التهاون بهذه الإجراءات أو التعليمات بشأن خاطرة التراويح أو درس العصر.
وقال إن العاملين بالوزارة وبالمشاركة المجتمعية مع المواطنين يواصلون الليل بالنهار فى تعقيم المساجد وتعظيم الشعائر؛ حفاظا على بيوت الله واستعدادا لاستقبال شهر رمضان الفضيل، مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضح وزير الأوقاف أن المساهمة فى نظافة بيوت الله (عز وجل) وطهارتها، دليل على تعلق القلب بها، وطريق إلى جنة عرضها السموات والأرض، لقوله (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : ( سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِى ظِلِّهِ، يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: الإِمَامُ العَادِلُ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِى عِبَادَةِ رَبِّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِى المَسَاجِدِ ...الحديث)؛ لذا فقد حث الإسلام على النظافة والطهارة والجمال وجعلها عنوان المسلمين، والله نسأل أن يرفع البلاء عن البلاد والعباد بفضله ومنه وكرمه، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء وسائر بلاد العالمين.
وأكد أن الوزارة قامت بتكثيف برامج الدعوة الإلكترونية والبرامج التلفزيونية والإذاعية خلال شهر رمضان المبارك 1443هـ / 2022.
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