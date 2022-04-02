نشرة اخبار الفن: مسلسل المداح 2 يتصدر التريند بعد عرض الحلقة الاولى..  تفاصيل تتر برنامج رامز جلال في رمضان 2022.. أحمد عبد العزيز يعلن وفاة والده

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شهدت الساحة الفنية اليوم الجمعة الموافق 1 من شهر إبريل الجاري، العديد من الأحداث الهامة واللافتة للإنتباه، والمتنوعة بين ما هو سيء وما هو مبهر وهو ما سيرصدها لكم موقع دوت الخليج خلال السطور التالية.

تصدر مسلسل المداح التريند

تصدر مسلسل المداح 2 تريندات مؤشرت الأكثر بحثا بعد عرض الحلقة الاولى من العمل، والذي حلمت العديد من الأحداث الدرامية المشوقة فضلا عن المصائب التي حلت بالفنان حمادة هلال في الحلقة الاولى من مسلسل المداح 2، احتفل الفنان حمادة هلال بتصدره تريند موقع التدوينات القصيرة تويتر بعد دقائق قليله من عرض الحلقة الاولى من مسلسل المداح 2، وذلك بنشر صورة البوستر الرسمي للعمل، وعليها تريند موقع تويتر، وكتب عليها، معلقا: “الحمد لله والشكر لله الحلقه الاولي مسلسل المداح اسطوره الوادي تريند تويتر وفيس بوك”.

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تفاصيل تتر برنامج رامز جلال في رمضان 2022

وجاء تتر برنامج رامز موفي ستار، للفنان رامز جلال على حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، واتى مطلعها على النحو الأتي: “رامز موفي ستار أستر يا ستار.. العالمية بتناديك .. هتعدي وتقف بطل قصاد فان دام”، وتصدر بوستر تتر برنامج رامز موفي ستار كلا من الفنان رامز جلال والنجم العالمي فاندام.

يعرض برنامج رامز موفي ستار الحلقة الاولى على شاشة mbc مصر مع بداية شهر رمضان 2022 في يوم السبت المقبل في تمام الساعة السادسة بعد أذان المغرب، كما يمكن للجمهور مشاهدتها على منصة شاهد الإلكترونية بدون فواصل إعلانية.

وفاة والد أحمد عبد العزيز

كتب الفنان أحمد عبد العزيز معلنا عن تفاصيل الجنازة: “ لله الأمر من قبل ومن بعد اختار أبي إفطار أول يوم رمضان في الجنة، صلاة الجنازه غدًا السبت 1 رمضان بعد صلاة الظهر بمسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس والدفنة بمقابر الأسرة بقرية الحواوشة مركز المنصورة والعزاء يوم الأحد 2 رمضان بمسجد الشرطه بالتجمع الخامس.. وما لنا إلا أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون”.

أحمد داش ومسلسل مين قال

صرح الفنان الشاب أحمد داش عن بعض كواليس العمل في مسلسل «مين قال» خلال مكالمة هاتفية في برنامج «كلام الناس» الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز عبر شاشة قناة mbc مصر، وقال أحمد داش عن المسلسل: كانت تجربة جميلة، بيعدي عليه اي شاب بيخرج من ثانوية عامة اتمنى يعجب الناس ويعلق معاهم.

وعن تمثيله مع الفنان الكبير جمال سليمان قال: جمال سليمان نجم كبير وراجل ملتزم عارف هو عليه ايه ومريح في الشغل وسعدت جدا بالشغل معاه.

وتحدث عن اللازمة الظاهرة في دوره خلال المسلسل، قائلًا: ليا لازمة بعمل حركة بحط ايدي على وشي.

وعندما سألته ياسمين عز عن سر المشروع الذي تم ذكره في الحلقة الأول، وما هو، قال: المشروع ده هو المسلسل اصلًا.

ومن الجدير بالذكر، أنه يتم عرض مسلسل «مين قال» كل يوم طوال شهر رمضان 2022 في تمام الساعة التاسعة مساءً عبر شاشة قناة mbc مصر.