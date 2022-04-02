بالتعاون مع هيئة البريد المصري.. عمرو دياب يطرح كليب السر «فيديو»

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طرح الهضبة عمرو دياب الكليب الرسمي لـ أغنية السر والتي تأتي ضمن الحملة الدعائية لهيئة البريد المصري خلال شهر رمضان المبارك، ومن المتوقع أن تحظى بمشاهدات عالية نظرًا لشعبية عمرو دياب الواسعة.

دوت الخليج يرصد لكم طرح الهضبة كليب أغنية السر التابعة لهيئة البريد المصري

كليب السر لـ عمرو دياب

وظهر عمرو دياب خلال كليب أغنية السر في مناطق متفرقة من القاهرة بسبب حرصه على تعبير الأغنية عن الهوية المصرية والتاريخ العريق لهيئة البريد المصرية، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد إبراهيم ومكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، ومن إخراج طارق العريان.

ومن المقرر أن يتم طرح الأغنية الليلة أيضًا عبر أحد المنصات الغنائية لتكون متاحة للجمهور الذي يريد سماعها، وقد حققت 12 ألف مشاهدة بعد أقل من ساعتين.

صورة عمرو دياب تريند

ومن الجدير بالذكر، أن تصدرت صورة النجم عمرو دياب الخاصة بأغنية “السر” تريند مواقع التواصل الإجتماعي للتدوينات القصيرة تويتر بعد ساعة من طرحها أمس، والتي التقطتها عدسة المصور كريم نور، وقد انتهى من تصوير هذه الأغنية خلال الأيام الماضية بالتعاون مع المخرج طارق العريان.

حفل عمرو دياب وحماقي بموسم الرياض

وفي سياق آخر، أحيا الهضبة حفل في السعودية بالتعاون مع حماقي الذي تحدث عن علاقته بالفنان عمرو دياب، قبل صعوده على المسرح، قائلًا: “بداية علاقتنا كانت زمان أوي سنة 2000 وقت التحضير لألبوم تملي معاك، وكنت أنا في بداية التجهيز عشان أغني، لأن أنا بدأت في 2003”.

وأضاف: “الحقيقة كان جدع أوي وبيساعدني وبيشجعني جدا، وأنا بعتبر عمرو دياب أخ أكبر لي”، وأعرب عن سعادته بإحيائه حفل برفقة الهضبة وتابع كلامه: “أنا سعيد جدا أن أنا بشاركه النهاردة لأول مرة في حفلة بالرياض، وإن شاء الله تستمتعوا به بعد ما أخلص الأغنية الجاية”.

ثم صعد الهضبة عمرو دياب إلى خشبة المسرح بأغنية “يا أنا يا لأ”، وقدم الثنائي عمرو دياب ومحمد حماقي خلال الحفل مجموعة من أجمل أغانيهما معًا التي يحبها الجمهور وتفاعلوا معها بحماس شديد.