احنا مش هنيجي سكة.. روبي ومي عمر تغنيان تتر مسلسل رانيا وسكينة «فيديو»

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طُرح تتر مسلسل رانيا وسكينة التي أغنيته بالتعاون بين روبي ومر عمر في جو من المرح، ووصفه رواد التواصل الإجتماعي بالتتر “الشقي” وذلك نظرًا لحالة البهجة التي طغت على التتر.

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل تتر مسلسل رانيا وسكينة لـ روبي ومي عمر

البرومو الدعائي لمسلسل رانيا وسكينة

ظهرت الفنانة روبي في البرومو الرسمي لمسلسل «رانيا وسكينة»، بشخصية فتاة متشردة في تصرفاتها وملابسها، قوية تشبه الرجال، تتحدث بأسلوب متهجم بعيدا عن رقة النساء، تتعرض لحادث وتقوم مي عمر بإنقاذها، لتبدأ علاقتهما من هنا.

وتجسد مي عمر خلال أحداث «رانيا وسكينة»، شخصية فتاة عكس الفتاة التي تجسدها روبي تماما، يتفقان سويا على القيام بأعمال معا، ويظهر في البرومو أن الشرطة تبحث عن «رانيا» التي تجسدها «روبي».

تفاصيل مسلسل رانيا وسكينة

تدور أحداث مسلسل رانيا وسكينة ضمن 15 حلقة، ويضم العمل في بطولته كلا من روبي، وسليمان عيد وأحمد خالد صالح، صبا الرفاعي، ونبيل نور الدين، ومحمد رضوان، وآخرين والعمل من تأليف محمد العزب، والإخراج لـ شيرين عادل، ومن المقرر عرضه على قناة mbc مصر مع بداية شهر رمضان.

مي عمر في مسلسل «بضع ساعات في يوم ما»

وعلى صعيد آخر، تشارك مي عمر في مسلسل «بضع ساعات في يوم ما» بجانب أحمد خالد صالح عدد كبير من الفنانين على رأسهم والفنان أحمد حاتم والفنانة عائشة بن أحمد، وتتشابه قصة العمل مع الرواية الأصلية، مع بعض التغييرات التي حدثت في السيناريو لكي تتناسب مع السياق الدرامي.

وجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة مي عمر، مسلسل “نسل الأغراب” الذي عرض في الماراثون الرمضاني المنقضي،وحقق ردود فعل إيجابية وإشادات فائقة من قبل الجمهور، وشارك فيه مجموعة من الفنانين منهم أحمد السقا وأمير كرارة، ودياب وفردوس عبدالحميد وسلوى عثمان وإدوارد ومحمد جمعة ومحمد مهران وأحمد مالك وأحمد داش وغيرهم.

أما عن آخر أعمال روبي مسلسل شقة 6، التي شاركت بطولته مع صلاح عبد الله ، أحمد حاتم، سما إبراهيم، محمود البزاوي،هاني عادل وغيرهم، من إخراج محمود كامل، تأليف كل من مصطفى يوري وسعاد القاضي.