طقس رمضان.. الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، إن الأسبوع الأول من رمضان يشهد طقسا شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب البلاد، حيث من المتوقع أن تكون درجات الحرارة 36 درجة وتزيد.

بينما يكون الطقس مائل الحرارة على السواحل الشمالية بارد ليلا على كافة الأنحاء، والرياح معتدلة على أغلب الأنحاء كمل تبقى الظاهرة المؤثرة هى الشوائب العالقة نهارا.