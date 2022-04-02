الجيزة: غلق كلى لشارع ربيع الجيزى ضمن أعمال توسعة الدائرى

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة أنه فى إطار تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائرى فى المنطقة المحصورة بين طريق الأوتوستراد حتى أعلى طريق المريوطية، ستقوم الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى بتركيب الكمر الخرسانى بجسم الطريق الدائرى فى الاتجاهين أعلى شارع ربيع الجيزى وخط السكة الحديد.





وأوضحت المحافظة أن هذا الأمر يستلزم إجراء غلق كلى لشارع ربيع الجيزى عند تقاطعه مع أسفل الطريق الدائرى فى الاتجاه القادم من ميدان الجيزة إتجاه ميدان المنيب فقط لوقوف المعدات والآلات المستخدمة فى الأعمال (ونش عملاق)، وذلك لمدة 6 أيام ابتداء من الساعة 12 صباح السبت الموافق 2/4/2022 وحتى الساعة 6 صباح يوم الخميس الموافق 7/4/2022 والعمل على مدار 24 ساعة طوال فترة الأعمال. ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حى جنوب الجيزة والإدارة العامة لمرور الجيزة باتخاذ ما يلزم نحو تسهيل حركة المرور بنطاق الأعمال منعا للتكدسات. وبناءا عليه قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتنفيذ التحويلة المرورية التالية: 1/ حركه سير المركبات بشارع ربيع الجيزى القادمة من ميدان الجيزة وترغب بالسير إتجاه ميدان المنيب تقوم بالدخول قبل منطقة الغلق بالإتجاه الأخر عن طريق فتحة دوران مستحدثة بالجزيرة الوسطى وذلك بعد تحويل الإتجاه الأخر ( القادم من ميدان المنيب ) إلى اتجاهين واستكمال السير بالتحويلة لمسافة 120م ثم العودة للطريق الأصلى إتجاه ميدان المنيب عن طريق فتحة الدوران الكائنة بالجزيرة الوسطى بعد تجاوز منطقة الغلق والأعمال. كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال وممثلى هيئة الطرق والكبارى بتجهيز ووضع كافة وسائل الأمن الصناعى والحواجز الفسفورية والمخاريط والإضاءة اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وكذا تركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة للتحويلة المرورية وتعيين الخدمات المرورية لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم. وتهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين الالتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية بمحيط الأعمال لتفادى الازدحام.

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