هل يشترط التلفظ بالنية فى كل يوم من أيام رمضان؟.. الأزهر يوضح

جدة - نرمين السيد - وأكد المركز، أنه لا يشترط التلفظ بالنية فى الصيام ما دام الإنسان قد نوى الصيامَ بقلبه؛ وإنما يُشترط تبييت النية قبل الفجر؛ لقول النبى ﷺ: «من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له».
وقال: لكنَّه ينبغى أن يعلم أن لكل يوم نيةً مخصوصةً -كما ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء-، وذهب المالكية إلى أن المسلم لو نوى أول الشهر صيام الشهر كله صحَّ صومه.
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