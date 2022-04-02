هل يشترط التلفظ بالنية فى كل يوم من أيام رمضان؟.. الأزهر يوضح

جدة - نرمين السيد - وأكد المركز، أنه لا يشترط التلفظ بالنية فى الصيام ما دام الإنسان قد نوى الصيامَ بقلبه؛ وإنما يُشترط تبييت النية قبل الفجر؛ لقول النبى ﷺ: «من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له».

وقال: لكنَّه ينبغى أن يعلم أن لكل يوم نيةً مخصوصةً -كما ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء-، وذهب المالكية إلى أن المسلم لو نوى أول الشهر صيام الشهر كله صحَّ صومه.