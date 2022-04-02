مصرع وإصابة 9 اشخاص بسبب حادث تصادم على الطريق الزارعي أسوان القاهرة

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تسبب حادث تصادم على الطريق الزراعى أسوان / القاهرة بين سيارة أجرة و"توك توك في مصرع شخص واصابة ثمانية اشخاص اخرين .

دوت الخليج

هذا وتلقى مرفق إسعاف أسوان اخطار يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة كبود ومركبة "توك توك" على الطريق الزراعى بمنطقة الشديدة شمال مركز أسوان، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

كما وتبين أن الحادث نتج عنه مصرع شخص وإصابة 8 ، تم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم نقل جثة المتوفى للمشرحة تحت تصرف النيابة، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة.

هذا وتمكنت الأجهزة الامنية بقنا، اليوم، من ضبط المتهم بقتل شاب بعد إصابته بطلقات نارية، بالقرب من محطة قوص شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد باستقبال مستشفى قوص المركزي، لشاب مصاب بطلقات نارية وتوفي على إثرها، وبعد نقل الشاب تبين أنه يدعى علاء. م 38 عاما، تلقى طلقات نارية أدت إلى مصرعه.

مقتل الشاب

وضبطت الأجهزة الأمنية بقوص مصطفى.م،36 عاما بتهمة مقتل الشاب، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وفي سياق أخر لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 20 آخرين في حادث تصادم عدد من السيارات ببعضها بطريق مطروح الساحلي ناحية مدينة العلمين الجديدة

واستقبل مستشفى العلمين النموذجي 3 جثث هامدة و20 مصابًا إثر حادث تصادم عدد من السيارات بطريق مطروح أمام العلمين الجديدة.