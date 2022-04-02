/689678/بعد-عرض-الحلقة-الاولى-مسلسل-المداح-2-يتصدر-التريند

تصدر مسلسل المداح 2 تريندات مؤشرت الأكثر بحثا بعد عرض الحلقة الاولى من العمل، والذي حلمت العديد من الأحداث الدرامية المشوقة فضلا عن المصائب التي حلت بالفنان حمادة هلال في الحلقة الاولى من مسلسل المداح 2.

دوت الخليج يرصد احتلال مسلسل المداح 2 التريند بعد عرض الحلقة الاولى

احتفل الفنان حمادة هلال بتصدره تريند موقع التدوينات القصيرة تويتر بعد دقائق قليله من عرض الحلقة الاولى من مسلسل المداح 2، وذلك بنشر صورة البوستر الرسمي للعمل، وعليها تريند موقع تويتر، وكتب عليها، معلقا: “الحمد لله والشكر لله الحلقه الاولي مسلسل المداح اسطوره الوادي تريند تويتر وفيس بوك”.

مسلسل المداح 2 الحلقة الاولى

جدير بالذكر، أنه دارت الحلقة الاولى من مسلسل المداح 2، حول الفنان حمادة هلال يحلم حلم يهدد حياته ويقلبها رأسا على عقب، ليس وحده فقط بل اسرته أيضا، وشهدت الحلقة أيضا ظهور الفنانة سهر الصايغ والفنانة هبة مجدي لأول مرة خلال أحداث الحلقة الأولى من مسلسل المداح 2، اذ جسدت هبة مجدي دور الفنانة نسرين طافش في الجزء الأول وهي شخصية رحاب التي يجمعها قصة حب بصابر “حمادة هلال”، بينما جسدت سهر الصايغ دور الجن أو الشيطان الذي يهدد حياة حمادة هلال و أسرته.

وانتهت الحلقة الاولى من مسلسل المداح 2، بنشوب حريق في منزل شقيق صابر “حمادة هلال”، الأصغر والذي يجسده الفنان فادي خفاجة، ليكون بذلك تحقق حلم صابر الذي بدأه في الحلقة الاولى من مسلسل المداح 2.

مسلسل المداح 2

جدير بالذكر أن مسلسل المداح 2 حول حمادة هلال الذي يجسد شخصية صابر، لديه قدرة ربانية يعالج من خلالها أعمال السحر والشعوذة، يواجه عدد كبير من الصعوبات التي ستوقعه في مأزق لن يستطيع تخطاها إلا بصعوبة بالغة وتدور باقية أحداث العمل في ذلك الإطار، ويخوض بطولته كلا من الفنان حمادة هلال والفنانة هبه مجدي، كمال أبو رية، أحمد عبد العزيز، أحمد فؤاد سليم، بسمة ماهر، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، سهر الصايغ، هايدي رفعت، ولاء شريف، أحمد الجوهري، وآخرين والمسلسل من إخراج أحمد سمير فرج، وتأليف أمين جمال ووليد أبو المجد