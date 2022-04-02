/689677/خاص-مدير-أعمال-محمد-رمضان-يكشف-حقيقة-انسحاب-المخرج-محمد-ياسين-من-مسلسل-المشوار

انتشرت في الساعات القليلة الماضية أنباء تفيد انسحاب المخرج محمد ياسين من مسلسل المشوار الذي يخوض به الفنان محمد رمضان السباق الرمضاني لعام 2022، الأمر الذي يعد تهديد للعمل خاصة وأن تلك الأنباء أتت قبل عرض المسلسل بساعات قليلة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير حقيقة انسحاب المخرج محمد ياسين من مسلسل المشوار

تواصل موقع دوت الخليج مع محمود رمضان، مدير أعمال الفنان محمد رمضان ليكشف لتحيا مصر حقيقة الأمر، فقال في تصريح خاص لتحيا مصر نافيا الأخبار المتداولة بشأن دخول مسلسل المشوار في أزمة بعد انسحاب المخرج محمد ياسين من العمل، مضيفا: “الأخبار المتداولة كاذبة، والمخرج محمد ياسين مخرج كبير ولم ينسحب، واحنا بنصور ب 3 وحدات تصوير لأننا متأخرين جدا، ومحمد ياسين هو القائد بتاع ال3 وحدات”.

واختمم محمود رمضان حديثه: “لكن محمد رمضان معروف إنه دايما العيون عليه والحروب كتير”.

مسلسل المشوار

الجدير بالذكر أن مسلسل المشوار، بطولة كلا من الفنان محمد رمضان، دينا الشربيني، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد سعيد عبد الغنى، خالد أنور، خالد كمال، ، كارولين خليل، محمد عز، ندا موسى، محمود الليثى، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محسن منصور، سما إبراهيم، محسن منصور، أحمد كمال وتأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.

ومن المقرر أن تشهد الحلقة الأولى من مسلسل المشوار نجاحا ساحقا، ومشاهدات عريمة خاصة بعد حملة الترويج القوية التي قام بها محمد رمضان عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والتي اعتمدت على تشويق الجمهور للعمل من خلال استخدام سخرية أحد متابعيه من شنطة يحملها خلال البوستر، ليجعل من «الشنطة»، بطل للعمل فأصبح الجمهور متشوقا معرفة ما داخل حقيبة محمد رمضان في المشوار.

أخر أعمال محمد رمضان الدرامية

هذا وكان أخر أعمال محمد رمضان الدرامية مسلسل «موسى»، بطولته إلى جانب سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، حمدى الوزير، محمد ريحانة وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى.

وتدور أحداث مسلسل «موسى» في فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الـ20، خلال فترة الاحتلال البريطاني لمصر، وتسلط الضوء على شخص من الصعيد توفي والده منذ صغره، ليتحمل مسؤولية أشقائه ويواجه العديد من الأزمات.