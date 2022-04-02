نجمة محبوبة.. تعرف على ضيفة الحلقة الأولى من كلام الناس غدًا

/689676/نجمة-محبوبة-تعرف-على-ضيفة-الحلقة-الأولى-من-كلام-الناس-غدا

أعلنت الإعلامية ياسمين عز عن ضيفة حلقة أول يوم رمضان في برنامج كلام الناس والتي تُعرض في تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل على شاشة قناة mbc مصر ومن المتوقع أن تحظى الحلقة بمشاهدات عالية نظرًا لشعبيتها الواسعة.

دوت الخليج

وقالت الاعلامية ياسمين عز خلال حلقة اليوم ببرنامج “كلام الناس”، أن ضيقتها من أكثر النجوم المحبوبة داخل الوسط الفني، في إشارة منها إلى الفنانة والراقصة الشهيرة فيفي عبده.

وكان اخر ضيوف الاعلامية ياسمين عز على برنامج كلام الناس هو الفنان هشام المليجي الذي صرح بعدد من التصريحات الجريئة في أول ظهور أعلامي له بعد فترة انقطاع طويلة.

تصريحات هشام المليجي في كلام الناس

- من زمان وانا متعود على إنه أحيانا يبقى فيه شغل وأوقات مفيش لأن الدور بيدور على صاحبه

- كنت في فرقة الموسيقى ولعبت على كذا آلة وكان من ضمنهم الكمانجة بس كرهت المدرس بتاعها فكرهتها.

- أول مارجعت مصر وكنت يسقط كتير، ولو مكنش حصلي كدة مكنتش هوصل للي وصلت فيه دلوقتي

- أنا محظوظ لاني بدأت مع عمر الشريف وعمرو دياب وشيرين رضا.

- اتظلمت في اسم المليجي لان ده مش اسمي أن مليجي بس، والناس أما تقول المليجي بيفتكروني إبن الفنان محمود المليجي

- راضي بمشواري وحاسس إني مش ناقصني حاجة، واكتشفت إن الجمهور بيحبني جدا

وكان قبلها ظهور االفنانة نجوى فؤاد، بعد فترة انقطاع طويلة بسبب فيديو أثارته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تعرب به عن استيائها من الوسط الفني وتجاهله لعدد من النجوم.

تصريحات نجوى فؤاد في كلام الناس

- جيلنا كان فيه تلاحم ، وكنا بنسأل على بعض، ولازم يوم الخميس كل فنان يعمل سهرة عشان نلتقي مع بعض، واي مناسبة لازم نتجمع.

- محدش بيسأل عليا غير المجتمع العادي، العائلات وجيراني، والجمهور

- مبشوفش الفنانين غير وهما في العزا لابسين أسود وبيتصوروا

- ندمت إني دخلت التمثيل وسبت دراستي وأهلي وكنت عايشة في اوضة

- رفضت أخلف عشان أحافظ على شكلي، وكان سبب انفصالي عن أحمد فؤاد حسن

- الراقصات الأوكرانيات بيرقصو حلو لكن لبسهم كله مفتح وشبابيك، ودا مش بيليق بعادتنا وتقاليدنا ولا الفن بتاعنا

- لازم ابقى متغطية عشان أعرف ارقص، وعندي عادة ديما إني أروح أصلي المغرب والعشاء في السيدة نفيسة كل أسبوع.

تصريحات هيثم سعيد في كلام الناس

أما عنالفنان هيثم سعيد فكان قد كشف عبر برنامج كلام الناس عن نيته في مقارنة مطرب الراب ويجز بالهضبة عمرو دياب، بعد الجدل الذي أثاره منشوره بشأن تصريحاته بأن ويجز قدم ما قدمه عمرو دياب، فقال خلال برنامج كلام الناس: «كنت كاتب ده كمستمع، وكدة كدة بنتهاجم، وكل الهجوم كان على المقارنة، بس أنا مش قصدي أقارن، ويجز عمل أغاني مختلفة ونجحت كلها، ودا حصل عن ويجز علشان كدة شبهت بعمرو أديب، لأن مينفعش نتجاهله هيبقى حرام وعمرو دياب لو غنى ريا يا فجل الناس هتسمعه، ولكن ٱني بقارنه بجد فبعيد الشر أنا بس كنت بدي ويجز حقه».