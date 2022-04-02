الطيب مهنئا برمضان: أدعو الله أن يكون شهر خير ورخاء وأمن واستقرار للإنسانية

جدة - نرمين السيد - وكتب شيخ الأزهر، عبر حسابه الرسمى على موقع "فيسبوك"، اليوم الجمعة: "كل عام والأمة الإسلامية بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله على المسلمين فى جميع أنحاء العالم بالخير واليمن والبركات، سائلا المولى عز وجل أن يكون شهر خير ورخاء وأمن واستقرار للإنسانية جمعاء". واختتم قائلا: "كل عام وأنتم بخير".

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