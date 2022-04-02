شديد الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة طقس الأسبوع الأول من رمضان

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جدة - نرمين السيد - وتوقعت الهيئة، أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب البلاد، ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة 36 درجة وتزيد، بينما يكون الطقس مائل الحرارة على السواحل الشمالية بارد ليلا على جميع الأنحاء.
والرياح معتدلة على أغلب الأنحاء، كما تبقى الظاهرة المؤثرة هى الشوائب العالقة نهارا.
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