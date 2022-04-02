الكاثوليكية تنظم حفل تأبين الأنبا يوحنا قلتة

جدة - نرمين السيد - تحت رعاية الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، نظم الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشؤون الإيبارشية البطريركية، اليوم الجمعة حفل تأبين الأنبا يوحنا قلته، المعاون البطريركى الشرفى للأقباط الكاثوليك.





أقيم الحفل بكاتدرائية السيدة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك، بمدينة نصر، بمشاركة عدد من الشخصيات، ومحبى مثلث الرحمات نيافة الأنبا يوحنا قلته. جاء ذلك عرفانًا وامتنانًا للخدمات الجليلة التى قدمها الأنبا يوحنا طوال مدة خدمته المباركة فى الكنيسة، بالإضافة إلى تفانيه العظيم فى خدمته الكهنوتية والأسقفية، وفى مجالات التأليف. الأنبا يوحنا قلتة كان قد توفى فى شهر فبراير الماضى، بعد مسيرة حافلة بالتفانى والمحبة والعطاء.

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