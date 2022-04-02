أشرف سنجر: الأسلحة التى تسلمتها أوكرانيا أصابت دفاع الجو الروسى بالشلل

جدة - نرمين السيد - وأوضح سنجر فى مداخلة عبر سكايب، لفضائية إكسترا نيوز، أن الدرونز والأسلحة النوعية التى تسلمتها أوكرانيا من الغرب وأمريكا ساهمت فى شل الدفاع الجوى الروسى. وتابع، أن الأجهزة الاستخباراتية الأمريكية والأجهزة الاستخبارية للجانب الغربى لديها مصادر موثوقة داخل المطبخ الروسى. وشدد خبير السياسات الدولية على أن ما يحدث على الأرض، يؤكد أن المفاوضات لم ولن تنجح بسبب تصرفات الروس والأوكرانيين التى تقول إنهم لم يقتربوا من أى نقطة التقاء، وهو ما يدل على أن المفاوضات هى استهلاك للوقت.

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