/689674/مفتي-الجمهورية-العلم-جزء-من-مكونات-الشخصية-المسلمة

مفتي الجمهورية: العلم جزء من مكونات الشخصية المسلمة

جاء ذلك خلال لقائه عبر برنامج نظرة تقديم الاعلامي حمدي رزق المذاع على قناة صدى البلد ، مضيفا: كل عاو والجميع بخير وأعاد الله علينا وعليكم هذه الأيام بالخير واليمن والبركات، والتقدم والازدهار والاستقرار

مفتي الجمهورية: الرؤية الشرعية العلم جزء منها

واكمل مفتي الجمهورية الدكتور شوقب علام، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ما نقدمه من عمل في هذه الشهر الفضيل من صيام وصدقة وصلاة ودعاء وتلاوة القرآن الكريم وكل خير يقدمه المسلمين، وكل عام وأنتم بخير وصحة وسعادة، مزيدا ان الرؤية الشرعية العلم جزء منها بمعنى ان المسلمين لم ينعزلو عن العلم حيث ان العلم كان جزء اساسي من المسلمين.

واستطرد مفتي الجمهورية على أن العلم بكل تطوره وتقدمه هو جزء أساسي من الحياة، مشيرا إلى أن رؤية الهلال تعتمد على الشرع والعلم معا.