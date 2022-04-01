/689674/مفتي-الجمهورية-العلم-جزء-من-مكونات-الشخصية-المسلمة
قدم الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية،بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله ورعاه وجموع المصريين والامة الاسلامية والعربية بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.
مفتي الجمهورية: العلم جزء من مكونات الشخصية المسلمة
جاء ذلك خلال لقائه عبر برنامج نظرة تقديم الاعلامي حمدي رزق المذاع على قناة صدى البلد ، مضيفا: كل عاو والجميع بخير وأعاد الله علينا وعليكم هذه الأيام بالخير واليمن والبركات، والتقدم والازدهار والاستقرار
مفتي الجمهورية: الرؤية الشرعية العلم جزء منها
واكمل مفتي الجمهورية الدكتور شوقب علام، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ما نقدمه من عمل في هذه الشهر الفضيل من صيام وصدقة وصلاة ودعاء وتلاوة القرآن الكريم وكل خير يقدمه المسلمين، وكل عام وأنتم بخير وصحة وسعادة، مزيدا ان الرؤية الشرعية العلم جزء منها بمعنى ان المسلمين لم ينعزلو عن العلم حيث ان العلم كان جزء اساسي من المسلمين.
واستطرد مفتي الجمهورية على أن العلم بكل تطوره وتقدمه هو جزء أساسي من الحياة، مشيرا إلى أن رؤية الهلال تعتمد على الشرع والعلم معا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مفتي الجمهورية: العلم جزء من مكونات الشخصية المسلمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.