"استر يا ستار".. رامز جلال يطرح تتر برنامج رامز موفي ستار

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طرح الفنان رامز جلال تتر برنامج رامز موفي ستار الذي من المقرر عرضه غدا السبت الموافق 2 من شهر إبرايل مع بداية شهر رمضان 2022 اذ أنه سيشهد نجاحات ساحقة خلال فترة عرضه.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصل تتر برنامج رامز جلال في رمضان 2022

وجاء تتر برنامج رامز موفي ستار، للفنان رامز جلال على حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، واتى مطلعها على النحو الأتي: “رامز موفي ستار أستر يا ستار.. العالمية بتناديك .. هتعدي وتقف بطل قصاد فان دام”، وتصدر بوستر تتر برنامج رامز موفي ستار كلا من الفنان رامز جلال والنجم العالمي فاندام.

مواعيد عرض برنامج رامز موفي ستار

يعرض برنامج رامز موفي ستار الحلقة الاولى على شاشة mbc مصر مع بداية شهر رمضان 2022 في يوم السبت المقبل في تمام الساعة السادسة بعد أذان المغرب، كما يمكن للجمهور مشاهدتها على منصة شاهد الإلكترونية بدون فواصل إعلانية.

تفاصيل برنامج رامز موفي ستار

تأتي قصة برنامج رامز موفي ستار حول مشاركة الضيف في مشهد سينما مع بطل الأكشن العالمي فاندام في فيلمه الجديد حول مُطاردة أكشن، وأثناء اندماج الضحية يظهر الفنان رامز جلال مُتخفي وراء قناع ويضايق الضيف.

وتضم قائمة ضحايا برنامج رامز جلال الذي يعرض عبر شاشة قناة mbc مصر الفضائية كلا من عمرو يوسف، أحمد فتحي، غادة عادل، درة، مايان السيد، هنا الزاهد، وهدى المفتي، وسنيتيا خليفة.

بالإضافة إلى نيللي كريم، بيج رامي، محمد محمود، هبة مجدي، أحمد حلمي، عائشة بن أحمد، تارا عماد، وأمينة خليل، وسليمان عيد، حنان مطاوع، ومنة شلبي وهند صبري، وياسمين عبد العزيز، ومنى زكي، وميرنا نور الدين، وأيتن عامر، وجميلة عوض، وهنادي مهنى وآخرين.

مفاجأة رامز جلال في رمضان 2022

جدير بالذكر أنه يفاجيء برنامج رامز جلال 2022 الجمهور بمفاجأة لم يتوقعها، إذ يعد من أبرز النجوم المشاركين في البرنامج هو العالمي فاندام، ولن تكون مشاركة فاندام في برنامج رامز جلال 2022 كضحية، إذ أنه يشارك مع رامز في وقع الضيف في فخ رامز، وتأتي فكرة البرنامج من خلال إيهام الضيف في احتياجه لتمثيل مشهد سينمائي مع بطل الأكشن العالمي فاندام في فيلمه الجديد حول مُطاردة أكشن، وأثناء اندماج الضحية يظهر الفنان رامز جلال مُتخفي وراء قناع ويضايق الضيف.