"اختار أبي إفطار أول يوم في الجنة".. أحمد عبد العزيز يعلن وفاة والده

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دوت الخليج يرصد وفاة والد أحمد عبد العزيز وتفايل الجنازة

كتب الفنان أحمد عبد العزيز معلنا عن تفاصيل الجنازة: “ لله الأمر من قبل ومن بعد اختار أبي إفطار أول يوم رمضان في الجنة، صلاة الجنازه غدًا السبت 1 رمضان بعد صلاة الظهر بمسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس والدفنة بمقابر الأسرة بقرية الحواوشة مركز المنصورة والعزاء يوم الأحد 2 رمضان بمسجد الشرطه بالتجمع الخامس.. وما لنا إلا أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون”.

معلومات حول الفنان الشاب أحمد عبد العزيز

الفنان أحمد عبد العزيز، ممثل مصر بدأ حياته المهنية كلاعب كرة قدم في ناشئين نادي طلائع الجيش إلى أن وصل إلى سن العب للفريق الأول وبعدها سافر للاحتراف في سويسرا وحدثت له إصابة قوية وعاد إلى مصر وترك كرة القدم، لم يكن في ذهنه فكرة التمثيل إلى أن رشحه النجم يوسف الشريف للمخرج أحمد مدحت لمشهد واحد في فيلم "العالمي" عام 2009 لشخصية لاعب كرة قدم جزائري، ولكن بعدها رشحه محمد فؤاد لدور مهم في مسلسل "أغلى من حياتي" في 2010، وبعدها انطلق في السينما والدراما وقدم عدد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية.

أخر أعمال الفنان الشاب أحمد عبد العزيز

وكانت أخر أعمال الفنان الشاب أحمد عبد العزيز هو مشاركته في مسلسل استاذ ورئيس قسم، الذي عرض ضمن السباق الرمضاني لعام 2015، وحقق نجاحا كبير خلال فترة عرضه ووذلك بجانب الفنان الكبير عادل إمام، وجسد أحمد عبد العزيز خلاله دور رئيس اتحاد الطلبة بالجامعة، وهو شاب ثوري ويحث الطلاب دائما على الاهتمام بالأحداث السياسية، اذ يعد العمل سياسي من الدرجة الأولى، كما جسد عادل إمام خلاله شخصية مدرس جامعي لديه أفكار سياسية يحاول يقنع بها طلابه.

ولم يشارك أحمج عبد العزيز في أي عمل درامي أخر حتى الأن بشكل مفاجئ رغم مشاركته في عدد من المواسم الرمضانية المختلفة اذ أنه تألق أيضا في مسلسل لعبة إبليس مع يوسف الشريف.