توقيع بروتوكول تعاون بين قنا و«القومى للاتصالات» لتأهيل الخريجين لسوق العمل

جدة - نرمين السيد - وقع حازم عمر نائب محافظ قنا، بروتوكول تعاون مع الدكتورة إيمان عاشور مدير المعهد القومى للاتصالات لتأهيل شباب الخريجين والعاملين بالجهاز الإدارى للمحافظة والمديريات الخدمية.





وأوضح نائب المحافظ، فى بيان اليوم الجمعة، أن توقيع البروتوكول جاء من خلال التنسيق بين وحدة السكان بالمحافظة والمعهد القومى للاتصالات بهدف تأهيل شباب الخريجين وحديثى التخرج بمحافظة قنا لسوق العمل فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتأهيل الكوادر الفنية الشابة من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة على إنشاء وتشغيل شبكات الألياف الضوئية، وتأهيل الشباب بقرى "حياة كريمة" لأسواق العمل المختلفة بمحافظة قنا؛ فضلا عن رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإدارى لمواكبة متطلبات التحول الرقمى وتطوير البنية التحتية لشبكات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة إيمان عاشور أن المعهد القومى للاتصالات يسعى، من خلال هذا البروتوكول، إلى محاولة سد الفجوة الرقمية بين احتياجات سوق العمل والدراسة الأكاديمية، فضلا عن زيادة أعداد المقبولين بالمنح المختلفة للشباب بمحافظة قنا، لتأهيلهم بشكل جيد لسوق العمل فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال حصولهم على حزم من البرامج التدريبية والدورات التخصصية فى التكنولوجيات الحديثة بمقر مراكز إبداع مصر الرقمية.