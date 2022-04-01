أجواء رمضانية بمحطة مترو الشهداء (صور)

جدة - نرمين السيد - زينت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، محطة مترو الشهداء بالخط الأول والثانى بصالة اتجاه حلوان وصالة اتجاه المرج الجديدة وشبرا والمنيب، لاستقبال شهر رمضان الكريم بجو يسوده البهجة والسرور والأجواء الرمضانية الجميلة.





أعلنت الشركة تعديل جدول التشغيل اليومى للقطارات خلال أيام شهر رمضان المبارك لتبدأ من الساعة 5:15 صباحا، وأوضحت مواعيد آخر القطارات من المحطات الانتهائية ومقابلتها فى المحطات التبادلية بالخط الأول والثانى على أن يكون قيام آخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة 12:18 صباحا، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 12:30 صباحا، وللخط الثانى من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب الساعة 12:40 صباحا، ويتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والثانى بمحطة أنور السادات الساعة 1 صباحا، ويتم مقابلة القطارات بين الخط الثانى والثالث بمحطة العتبة الساعة 12:55 صباحا.

ومن جانبه أكد أحمد عبدالهادى بكير المتحدث الرسمى للشركة، أنه منذ تولى الفريق كامل الوزير وزير النقل، وهناك طفرة فى الخدمة المقدمة للمواطنين، وأن العمل داخل المرفق يجرى على قدم وساق لتقديم أفضل خدمة ممكنة لجمهور الركاب، مناشدا جمهور الركاب بالتواصل عبر الخط الساخن 16048 وعبر الرقم المخصص لخدمة الواتس آب 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة والموقع الرسمى للشركة CAIROMETRO.GOV.EG لإرسال جميع الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات المتعلقة بجمهور الركاب، ومن خلال أيضا مكاتب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والمتواجدة بعدد من المحطات لاستقبال جميع الشكاوى المتعلقة بجميع الجهات وليس شكاوى مترو الأنفاق فقط، مؤكد أن احترام المواطنين وحسن معاملتهم وتقديم أفضل خدمة لهم هو ما تسعى إليه إدارة المترو.

وقدمت قيادات الشركة والعاملين بها بخالص التهنئة للأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.