محافظ الوادى الجديد يتابع توافر السلع الغذائية خلال جولته بسوق الشعلة

جدة - نرمين السيد - تفقد محافظ الوادى الجديد محمد الزملوط، مساء اليوم الجمعة، سوق الشعلة بمدينة الخارجة، ورافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة، ومجدى الطماوى رئيس مركز الخارجة، وصلاح السيد مدير عام التموين بالمحافظة؛ للاطمئنان على توافر كافة السلع الغذائية الأساسية وتناسب أسعارها.





ووجه المحافظ، بحسب بيان، اليوم، بتواجد مفتش تموينى بالسوق على مدار اليوم؛ للتأكد من الالتزام بالتسعيرة وضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين، والمرور الدائم على المخابز ومتابعة الالتزام بمواصفات إنتاج الخبز، وسرعة الانتهاء من المحلات التجارية الجارى العمل بها بمنطقة السوق وتسليمها للمستحقين، وحظر دخول الدراجات النارية داخل السوق؛ حفاظاً على سلامة المواطنين، وإنشاء منافذ لبيع اللحوم بأسعار مخفضة بمنطقتى 25 يناير والبستان بالخارجة.

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