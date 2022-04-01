المفتى: اختلاف هلال شهر رمضان بين الدول لا يدعو للنزاع

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال لقائه مع الإعلامى حمدى رزق، ببرنامج «نظرة»، أن الفقه الإسلامى يستطيع أن يستوعب جميع أحوالنا وقضايانا.
وتابع أن جميع الدول تتحرى الآن رؤية هلال شهر رمضان وعن طريق إثباتات ودلالات، موضحا أن كل دولة لها رؤيتها فى الهلال ويجب الالتزام بها، فرؤية الهلال تعتمد على الشرع والعلم.
واستطرد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية أن اختلاف هلال شهر رمضان لا يدعو إلى النزاع ولكن ينبغى فى داخل كل بلد أن يتم الالتزام برؤية الهلال فى كل دولة.
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