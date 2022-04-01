/689670/أحمد-داش-عن-جمال-سليمان-بعد-مشاركته-في-مسلسل-مين-قال-ملتزم-ومريح-في-الشغل

صرح الفنان الشاب أحمد داش عن بعض كواليس العمل في مسلسل «مين قال» خلال مكالمة هاتفية في برنامج «كلام الناس» الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز عبر شاشة قناة mbc مصر.

دوت الخليج يرصد لكم تصريحات أحمد داش عن كواليس مسلسل «مين قال»

أحمد داش ومسلسل مين قال

قال أحمد داش عن المسلسل: كانت تجربة جميلة، بيعدي عليه اي شاب بيخرج من ثانوية عامة اتمنى يعجب الناس ويعلق معاهم.

وعن تمثيله مع الفنان الكبير جمال سليمان قال: جمال سليمان نجم كبير وراجل ملتزم عارف هو عليه ايه ومريح في الشغل وسعدت جدا بالشغل معاه.

وتحدث عن اللازمة الظاهرة في دوره خلال المسلسل، قائلًا: ليا لازمة بعمل حركة بحط ايدي على وشي.

وعندما سألته ياسمين عز عن سر المشروع الذي تم ذكره في الحلقة الأول، وما هو، قال: المشروع ده هو المسلسل اصلًا.

ومن الجدير بالذكر، أنه يتم عرض مسلسل «مين قال» كل يوم طوال شهر رمضان 2022 في تمام الساعة التاسعة مساءً عبر شاشة قناة mbc مصر.

قصة مسلسل مين قال

تدور قصة مسلسل مين قال حول الفنان الشاب أحمد داش طالب في الثانوية العامة ينجح في إحراز مجموع كبير ولكن يرغب والده في دخوله كلية هندسة جامعة خاصة ويضغطه بذلك الأكل، لكن أحمد داش الذي يجسد شخصية هشام خلال العمل يرفض ذلك، ويحاول عمل اختراع جديد ولكن يسخر منه الجميع، وتتوالى الأحداث في ذلك الاطار.

ويكشف مسلسل مين قال الفرق بين وجهات نظر جيل الشباب والذي يتراوح سنهم بين 17 و18 عام، ويطرح مسلسل مين قال العديد من القضايا التي تؤثر على الجيل الحالي وعائلتهم مثل التعليم والسوشيال ميديا واختلاف وجهات النظر.

أبطال مسلسل مين قال

مسلسل مين قال من بطولة الفنان جمال سليمان واحمد داش والفنان جمال عبد الناصر وديانا هشام، ويدور أحداثه في 15 حلقة ومن المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني 2022 على شاشة mbc مصر

آخر أعمال مخرجة مسلسل مين قال

وكانت آخر أعمال المخرجة نادين خان التي تتولى مسلسل مين قال، كان فيلم أبو صدام الذي عرض لأول مرة عالميًا ضمن الدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وكان الفيلم بطولة محمد ممدوح تايسون وأحمد داش، والتأليف لـ محمود عزت، وشهد الفيلم مشاركة عدد من ضيوف الشرف مثل سيد رجب، وعلي قاسم، وعلي الطيب، وهديل حسن، وزينة منصور.