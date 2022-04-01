/689669/الرئيس-السيسي-يهنئ-رئيس-الجزائر-بمناسبة-شهر-رمضان-مبارك

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية.

و تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، معرباً عن خالص تمنياته للجزائر وشعبها الشقيق بدوام الاستقرار والتقدم. الرئيس السيسي يهنئ رئيس الجزائر بمناسبة شهر رمضان مبارك من جانبه؛ أعرب الرئيس الجزائري عن خالص امتنانه لهذه اللفتة الأخوية، متمنياً لمصر حكومة وشعباً كل التوفيق والازدهار. هذاواحتفلت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بيوم اليتيم، اليوم الجمعة. السيدة انتصار السيسي: احتفال يوم اليتيم يعكس كل معانى المحبة والرحمة وقالت السيدة انتصار السيسي، عبر صفحتها الرسمية بوقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" :"نحتفل اليوم مع أيتام مصر، بيومهم الذي يعكس كل معاني المحبة والرحمة التي توصي بها كل قيمنا الدينية والإنسانية، فلنشاركهم فرحتهم في هذا اليوم، ولنكن لهم اليد الحانية التي تعوضهم عما فقدوه، وترسم البسمة على شفاههم".

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