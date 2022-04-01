/689668/سهر-الصايغ-تهدد-حمادة-هلال-في-مسلسل-المداح-2-الحلقة-الاولى-انت-اللي-خنت-العهد

سهر الصايغ، عرفت بأدئها المبهر في أي عمل درامي تقدمه وهو ا أثبتته اليوم في مسلسل المداح 2 الحلقة الاولى اذ ظهرت خلال الأحداث بدور الجن الذي يهدد حياة الفنان حمادة هلال بعد ان وجدها في منزل مهجور من المقرر أنه يصيبه هو وأسرته بلعنة تهدد حياته وحياتهم وتدور الأحداث في ذلك الإطار في محاولة اكتشاف صابر “حمادة هلال”، سر هذه الللعنة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تهديد سهر الصايغ للفنان حمادة هلال في مسلسل المداح 2 الحلقة الاولى

كان ظهور سهر الصايغ في مسلسل المداح 2 الحلقة الاولى لعنة على الفنان حمادة هلال، خاصة بعد رسالتها الغامضة التي وجهته له، والتي قالت عندما سألها إنتو مين، فأجابت: “مش مهم تعرف احنا مين، بس احنا جايين نفكرك انك انت اللي خنت العهد”، ومن هنا تتبدل أحوال حمادة هلال وتنقلب عليه وعلى أسرته رأسا على عقب.

مسلسل المداح 2 الحلقة الاولى

مسلسل المداح 2 الحلقة الاولى، دارت حول حلم يحلمه حمادة هلال في بداية الحلقة يقلب حياته تماما اذ ظهر حمادة هلال في الحلم وهو يدفع شقيقه الأكبر تحت عجل القطار، ثم انتقلت الأحداث لذهاب المداح لاستكشاف منزل مهجور يشتكي منه عدد كبير من أهالي القرية، وهنا يبدأ حلم صابر في التحقق ويزداد توتره، لينتهي مسلسل المداح الحلقة الاولى بنشوب حريق في منزل شقيق صابر الأصغر “فادي خفاجة”، في ليلة زفافة ومن هنا يكون حلم صابر في بداية الحلقة الاولى من مسلسل المداح، قد تحققت.

مسلسل المداح 2

الجدير بالذكر أن مسلسل المداح 2 حول حمادة هلال الذي يجسد شخصية صابر، لديه قدرة ربانية يعالج من خلالها أعمال السحر والشعوذة، يواجه عدد كبير من الصعوبات التي ستوقعه في مأزق لن يستطيع تخطاها إلا بصعوبة بالغة وتدور باقية أحداث العمل في ذلك الإطار.

سهر الصايغ في رمضان 2021

الجدير بالذكر أنه شاركت سهر الصايغ في مسلسلات رمضان 2021 بمسلسل“الطاووس” بجانب كل من الفنان جمال سليمان، سميحة أيوب، أحمد فؤاد سليم، رانيا محمود ياسين، هالة فاخر، خالد عليش، عابد عناني، مها نصار، وفرح الزاهد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وسيناريو وحوار كريم الدليل، وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.